Bibliographie (1968 – 2024)

J'ai toujours considéré l'écriture comme un moyen d'intervention dans les débats publics ainsi qu'un rappel des événements qui ont eu lieu au cours de ma vie et qui m'ont marqué. La bibliographie ci-dessous contient les écrits que j'estime significatifs, mais aussi les références aux entrevues que j'ai accordées dans les médias aux journalistes et ainimateurs et animatrices d'émissions diffusées à la radio, à la télévision ou sur vidéos, qui se sont intéressé.es à mon travail. Elle contient aussi les références aux entrevues que j'ai moi-même réalisées avec de nombreuses personnalités du monde politique ou universitaire.

Liste des articles, ouvrages, interventions, émissions de radio et de télévision, disponibles aussi sur les sites WEB de Victor Teboul, Ph.D.

Note. La plupart des ouvrages (monographies, articles et cassettes d’émissions) dont on trouvera la liste ci-dessous ont été remis en 2019 et 2020 au Fonds Victor Teboul, Service des archives de l’Université Concordia, à l’exception des ouvrages numériques indiqués ci-dessous et des articles parus sur Tolerance.ca. Les ouvrages en format papier et numérique ont tous été déposés auprès de Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ) et à la Bibliothèque et aux archives du Canada (BAC). Les monographies en format papier sont disponibles dans de nombreuses bibliothèques au Canada et à l’étranger.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=1297&L=fr

https://search.worldcat.org/fr/search?q=au%3ATeboul%2C+Victor%2C&qt=hot_author

Les ouvrages numériques sont disponibles sur plusieurs plateformes, dont Amazon, Kobo, Google Play (février 2025).

Également inclus ci-dessous les titres des émissions radiophoniques diffusées à Radio-Canada et ceux des émissions diffusées à la télévision de Radio-Québec.

Monographies

Abouteboul, Albert-Victor, Le personnage juif dans le roman canadien-français du XXe siècle, mémoire de maîtrise, département de langue et littérature françaises, Université McGill, 1971. (Changement légal de nom, en Teboul, fait en 1975.)

Teboul, Victor, Mythe et images du Juif au Québec, de Lagrave, Montréal, 1977.

Teboul, Albert Victor, Idéologie, culture et littérature dans Le Jour de Jean-Charles Harvey de 1937 à 1940, thèse de doctorat, Université de Montréal, 1981.

Teboul, Victor, Le Jour. Émergence du libéralisme moderne au Québec, Éditions Hurtubise HMH, Cahiers du Québec, 1984.

Teboul, Victor (dir. de la publication), Une femme, un vote, ministère de l’immigration et des Communautés culturelles, 1990.

Teboul, Victor, Que Dieu vous garde de l’homme silencieux quand il se met soudain à parler, roman, Éditions Les Intouchables, 1999.

Teboul, Victor, René Lévesque et la communauté juive, Éditions Les Intouchables, Entretiens, 2001.

Teboul, Victor, La Lente découverte de l’étrangeté, roman, Éditions Les Intouchables, 2002.

Teboul, Victor, La Lente découverte de l’étrangeté, roman, Tolerance.ca Éditeur, 2018. Édition numérique.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=267&L=fr

Teboul, Victor, Jean-Charles Harvey et son combat pour les libertés, Tolerance.ca Éditeur, 2013. Édition numérique.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=215&L=fr

Teboul, Victor, Revisiting Tolerance. Lessons drawn from Egypt's Cosmopolitan Heritage, Tolerance.ca Publications, 2013. Édition numérique.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=145&L=fr

Teboul, Victor, Yves Thériault ou l’ouverture à l’Autre, Tolerance.ca Éditeur, 2013. Édition numérique.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=214&L=fr

Teboul, Victor, Essays on Quebec nationalism and the Jews (1976 - 1985), Tolerance.ca Publications, 2015. Édition numérique.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=175&L=fr

Teboul, Victor, Bienvenue chez Monsieur B.! , roman, Éditions L’Harmattan, 2010.

Teboul, Victor, Bienvenue chez Monsieur B.! , roman, Éditions L’Harmattan, 2010. Édition numérique L’Harmattan, 2010.

https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/livre/bienvenue-chez-monsieur-b/42046

Teboul, Victor, Libérons-nous de la mentalité d’assiégé, essais, Éditions Accent Grave, 2014.

Teboul, Victor, Les Juifs du Québec. In Canada We Trust, Réflexion sur l’identité québécoise, essai, ABC de l’édition, 2016.

Teboul, Victor, Les Juifs du Québec. In Canada We Trust, Réflexion sur l’identité québécoise, essai, ABC de l’édition, édition numérique, 2016.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=242&L=fr

Teboul, Victor, J’chuis un gars d’Alex. De mon désir fou d’être Québecois, autofiction. Tolerance.ca Éditeur, 2018. Édition numérique.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=1276&L=fr

Teboul, Victor, Pleins feux sur Jonathan, une revue juive québécoise au cœur de la diversité. Une rétrospective 1981 – 1986, Tolerance.ca Éditeur, 2021. Édition numérique.

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:2d6a1b52-7d78-40c9-ad91-ecb72fc32467

Articles

Teboul, Victor, signé Vicks, « Le Québec "un melting-pot" français ? », The Georgian, 20 septembre 1968, p. 10.

Lien à l’article, notamment sur :

https://www.victorteboul.com/Contenu/Victor%20Teboul%20The%20Georgian%2020%20sept.%201969,%20p.%2010%20-%202e%20copie%20-%20Copy%201%20(1).pdf

Teboul, Victor, « Pour un État du Québec », Lettres. Le Devoir, 30 décembre 1968, p. 5. Signé Victor Abouteboul. (Datée 22 décembre 1968, date de l’envoi.) Copie jointe. Aussi sur :

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=1301&L=fr

Teboul, Victor, « À travers un médium, nos morts se manifestent », Le Nouveau Samedi, 21 juin 1969, p.8.

Teboul, Victor, « Les Témoins de Jéhovah nous prédisent la fin du monde », Le Nouveau Samedi, 5 juillet 1969, p.15.

Teboul, Victor, « Les adeptes du dieu Krishna croient en la réincarnation », Le Nouveau Samedi, 26 juillet 1969, p. 18 et 19.

Teboul, Victor, « Déserter, lâcheté ou héroïsme? », Perspectives-dimanche. Dimanche matin, 19 octobre 1969, Vol. 1, No 42, p. 2, 3, 4, 6.

Reportage sur les déserteurs de l’armée américaine ayant fui les combats de la guerre au Viêt Nam et vivant à Montréal

Teboul, Victor, « Les francs-maçons n’aiment pas qu’on viole leurs secrets » et « Une société ancienne encore méconnue », La Patrie, 26 octobre 1969, p. 10.

Teboul, Victor, En collaboration avec Salomon Schinasi, « Claude Chabrol », Actualité, avril 1971, p. 34, 37, 39.

(La légende de la photo, à la p. 37, indique de manière erronée que Chabrol est interviewé par Victor Teboul. Il s’agit de Salomon Schinasi, co-auteur de l’article, qui apparaît dans cette photo.)

Teboul, Victor, « La Juive Québécoise », Actualité, novembre 1971, Vol. 11, No 11, p. 60-61, 63-64, 66. (En collaboration avec Salomon Schinasi).

Teboul, Victor, « Être député à 25 ans ». Perspectives – La Presse, 11 mars 1972, Vol 14, No 11. (Reportage sur Claude Charron, 25 ans, le plus jeune député à l’Assemblée nationale du Québec.)

Teboul, Victor, « Exclusif : Claude Charron parle », Nouveau Monde, 15 mai – 15 juin 1972, Vol. V, No 3, pp. 4 – 12. Article plus élaboré sur Claude Charron.

Teboul, Victor, « La publicité. Bienfait ou fléau », Nouveau Monde, 15 octobre – 15 novembre 1972, p. 17 – 21.

Teboul, Victor, « Antisémitisme. Mythe et images du Juif au Québec », Voix et images du pays IX, Publication de l’Université du Québec à Montréal, 1975, pp. 88 – 112. (Étude. Texte polycopié de l’article remis au Fonds V.T.)

Version électronique Érudit.org :

https://www.erudit.org/fr/revues/vip/1975-v9-n1-vip2452/600298ar.pdf

Teboul, Victor, « La judéité au Québec » (réponse à Jacques Ferron), Le Jour (hebdomadaire), édition du 30 décembre 1977 au 5 janvier 1978, p. 4.

Teboul, Victor, « Le cas du Juif imaginaire », Regards sur Israël, janvier-février 1978, p. 18. (Sur mon ouvrage Mythe et images du Juif au Québec.)

Teboul, Victor, « Book review leaves bitter taste » (réponse à Jean Ouellette), The Montreal Star, samedi 11 février 1978.

De nombreux articles en anglais publiés dans The Gazette, dont ceux-ci :

Teboul, Victor, « Quebec's Jews: Victims of a myth », The Gazette, 9 juin 1978, p. 9.

Teboul, Victor, « Outside cultures still rejected by today's Quebec », The Gazette, 10 juin 1978, p. 9.

Teboul, Victor, « Need to struggle makes Quebec culture stronger», The Gazette, 17 juillet 1978, p. 7.

La judéité au Québec (réponse à Jacques Ferron), Le Jour (hebdomadaire), édition du 30 décembre 1977 au 5 janvier 1978, p. 4.

Teboul, Victor, Libre opinion. « Agrandir la petite patrie », Le Devoir, 20 janvier 1979, p. 4.

Aussi sur :

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=53&L=fr

Teboul, Victor, « La communauté juive au Québec. De la présence à la participation », Le Devoir, 10 janvier 1979, p. 5. (Une erreur typographique sur le patronyme – Taboul – corrigé dans un erratum ultérieur par le quotidien.) Conférence prononcée en anglais au Centre Saidye Bronfman, nov. ou déc. 1978.

Voir aussi :

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=1365&L=fr

Teboul, Victor, « J'chuis un gars d'Alex », Le Temps Fou, juin-juillet-août 1979, No 6, pp. 54- 58. (Autofiction.)

Teboul, Victor, « Ne pas verser dans l'antisémitisme », Le Devoir, 7 novembre 1979, p. 4.

Teboul, Victor, « Au-delà des barrières culturelles », Le Devoir, 29 avril 1980, p. 7. (Ma prise de position en faveur du OUI, lors du référendum de 1980.)

À noter : De nombreux articles signés Victor Teboul sont publiés dans la revue Jonathan, 1981 – 1986, fondée et dirigée par Teboul, dont des analyses et des entrevues avec plusieurs personnalités québécoises et israéliennes. La collection de la revue est disponible aux Fonds Victor Teboul, Service des Archives de l’Université Concordia ainsi qu’à la Bibliothèque publique juive de Montréal et à la Bibliothèque et aux archives nationales du Québec (BANQ). Trois titres de ces articles publiés dans Jonathan sont indiqués ci-dessous. Un Dossier de presse contenant les articles parus sur Jonathan a été remis au Fonds Victor Teboul, Service des Archives de l’Université Concordia. No ISSN de Jonathan : ISSN: 0711-026X

Jonathan (une sélection d’articles) :

Teboul, Victor, Bloc-Notes. « Pourquoi Jonathan », Jonathan, No 1, octobre 1981, pp. 2 et 3. Éditorial expliquant raisons de la fondation du magazine. Copie de l’article jointe.

Voir aussi :

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=1395&L=fr

Teboul, Victor, Bloc-Notes. « Éloge de l’immigrant », Jonathan, No 6, mai 1982, p.3. Copie de l’article jointe.

Teboul, Victor, Bloc-Notes. « Écrire et être Juif aujourd’hui au Québec », Jonathan, No 10, février 1983, p. 2,3,4,6. Extrait de la conférence prononcée à la Bibliothèque publique juive; Conférencier principal au Livre du Mois juif, décembre 1982. Copie de l’article jointe.

Teboul, Victor, « Habitons-nous tous le même espace idéologique ? » , Le Devoir, 5 novembre 1982, p. 7. (Extrait de la conférence prononcée au Congrès annuel de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Université du Québec à Montréal, le 23 octobre 1982.)

Teboul, Victor, « On being a Jewish writer in Quebec » Viewpoints, Supplément littéraire du Canadian Jewish News, 26 mai 1983, p. 3.

Teboul, Victor, « Un complexe de Petite Patrie » (réponse à Claude Jasmin), Le Devoir, 21 septembre 1983, p. 16. Cet article répliquait au texte paru au Devoir, le 16 septembre 1983, intitulé « Pauvres de nous, va...». Libre Opinion de Claude Jasmin.

Teboul, Victor, Bloc-Notes. « Une symbiose à faire », Jonathan, No 15, novembre 1983, p. 3. Copie de l’article jointe.

Teboul, Victor, « Les Juifs et la Nouvelle-France. Essai de Denis Vaugeois », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Tome 1V, Fides, 1984, pp. 491 – 492.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=50&L=fr

Les responsables du Dictionnaire ont été avisés en 1999, lors de la remise de l'article « Ce qu'on dit des Juifs en 1889, essai de Marc Angenot » rédigé à leur demande et paru dans le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec (tome 7, Fides, 2003, p.116), que dans la version imprimée de l'article « Les Juifs et la Nouvelle-France. Essai de Denis Vaugeois », paraît le mot « race » qui n’a jamais été écrit dans la version originale qui leur a été transmise. On trouvera copie de cette lettre les avisant de cette erreur en suivant le lien ci-dessous.

https://www.victorteboul.com/Contenu/Vaugeois%20re%20art.%20mot%20%C2%ABrace%C2%BB%20demande%20de%20correction%20001.pdf

Teboul, Victor « Défense de JONATHAN », (réplique à Lise Noël), Liberté, février 1984, No 151, pp. 87-93

Teboul, Victor, « Quelle histoire raconter ? » dans Nouvelle Histoire du Québec et du Canada, Boréal Express, 1985, p. 15. (Publié sans mon autorisation.)

Teboul, Victor, « Libéralisme et culture », L' Analyste, No 15, automne 1986, pp. 62- 65. Conférence prononcée à l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS) intitulée « Culture et idéologie libérale », Université du Québec à Chicoutimi, 24 mai 1985.

Teboul, Victor, « Les Sépharades, au coeur du processus de paix avec les Palestiniens », La Presse, 26 juin 1986, p. F 8.

Teboul, Victor, « Affaire Harvey: les commentaires de la presse francophone », Le 30 (publication de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec), décembre 1987, vol. 11, No 10, p. 12.

Titulaire de la chronique Education au quotidien The Gazette, 1988, et collaborateur au journal.

Teboul, Victor, « A Jew returns home - to Egypt », 27 janvier 1988, p. B. 3.

Teboul, Victor, « Parizeau's views put minority Péquistes in a quandary », 23 avril 1988, p. B.6.

Teboul, Victor, « PSBGM faces identity crisis », 14 mai 1988, p. B. 4.

Teboul, Victor, « Two schools of thought on CEGEPs », 28 mai 1988, p. B. 6.

Teboul, Victor, « Opposition to more secular school system is strong », 9 juillet 1988, p. B. 6.

Teboul, Victor « International schools popular, but critics say they're elitist », 23 juillet 1988, p. B.4.

Teboul, Victor, « Calls made to teach human rights in schools », 20 août 1988, p. B.6.

Teboul, Victor, « Pluralisme au Québec : le rôle des médias », dans Journalisme et racisme: les médias face au pluralisme culturel, publié par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, 1988, pp. 58 - 61.

Teboul, Victor, Jean-Charles Harvey. Un visionnaire qui aidait à préparer l'avenir, Le Devoir, 12 novembre 1991, p. B. 2.

Teboul, Victor, « La Communauté juive anglophone face au gouvernement Lévesque » René Lévesque, l’homme, la nation, la démocratie, PUQ, 1992, pp 415 – 421. Communication présentée au colloque « René Lévesque », Université du Québec à Montréal, mars 1991. Publiée aussi dans René Lévesque et la communauté juive, Éditions Les Intouchables, 2001, pp. 55 – 64.

Aussi sur :

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=551996&L=fr

Teboul, Victor, « Présence juive et représentations romanesques: de Aaron d'Yves Thériault à Babel, prise deux, de Francine Noël », dans P. Anctil, G. Bouchard, I. Robinson, (Eds.), Juifs et Canadiens français dans la société québécoise, Septentrion, 2000, pp 75 - 83. Texte de la conférence prononcée au Colloque « Les relations judéo-québécoises : identités et perceptions mutuelles », 25 mars 1999, Temple Emmanuel, Montréal.

Aussi sur :

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=54&L=fr

Teboul, Victor, Le Départ d’Égypte, Le Devoir, 20 et 21 avril 2002, p. B11.

Et La Voix sépharade, mai 2002, pp. 56 - 58.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=28&L=fr

Entrevue de Victor Teboul, par Frédéric Denoncourt, « Victor Teboul : Souvenirs indignes », Voir, 27 juin 2001. Sur mon livre René Lévesque et la communauté juive, Intouchables, 2001.

Aussi sur https://voir.ca/societe/2001/06/27/victor-teboul-souvenirs-indignes/

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=5&L=fr

Teboul, Victor, La tolérance et ce qu'elle implique, Le Devoir, 6 janvier 2001, p. A9. (Affaire Michaud.)

Teboul, Victor, « Ce qu'on dit des Juifs en 1889, essai de Marc Angenot », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Tome VII, Fides, 2003, p.116.

Entrevue de Victor Teboul. Propos recueillis par Marie-Andrée Bousquet. « Tolerance.ca, le magazine éducatif québécois publié sur le Net », Le Factuel, publication de la Fédération autonome du collégial, printemps 2005, volume 17, numéro 1.

Aussi sur : https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=60&L=fr

Teboul, Victor, « Ambiguïtés et ouverture de la nation québécoise. L’itinéraire d’un Québécois pur coton », Conférence prononcée à l’Association Les Sceptiques du Québec, le 13 mai 2007 au Centre Saint-Pierre de Montréal.

https://sceptiques.qc.ca/conferenceView.php?ID=47

Aussi sur :

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=536599&L=fr

Teboul, Victor, « Alexandrie, ma ville-mère », dans Arabitudes. L’altérité arabe au Québec, Fides, Montréal, 2010, pp. 152 – 155. Ouvrage publié à l’occasion du 10e anniversaire du Festival du Monde arabe de Montréal.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=52&L=fr

Émissions de radio et de télévision

« Nous Juifs québécois », séries Planète, diffusées à Radio-Québec (aujourd'hui Télé-Québec), 5 émissions, réal. Raoul Fox, 1979. Responsable de la recherche. Interviewé dans la première émission sur l’arrivée des premiers Juifs au Canada.

« En tant que Juifs », séries Planète, recherchiste, intervieweur et animateur. Participant au montage des 4 émissions. Réal. Sandra Chitayat, 1980. Cassettes audiovisuelles remises au Fonds Victor Teboul, Service des archives, Université Concordia.

Teboul, Victor, « La Communauté juive du Québec, série de 14 émissions de Victor Teboul », auteur de la série, responsable de la recherche, de l’animation et des interviews. Émissions diffusées sur la chaîne culturelle de la radio de Radio-Canada, mars 1982 - mai 1982 (Réal. Gilbert Picard). Cassettes remises au Service des archives, Université Concordia.

Teboul, Victor, « Le libéralisme moderne au Québec », série de huit émissions radiophoniques diffusées sur la chaîne culturelle de Radio-Canada, du 30 juin au 18 août 1988. Auteur de la série et intervieweur. Série inspirée de mon étude Le Jour. Émergence du libéralisme moderne au Québec, HMH, 1984. Des témoignages de Jean-Louis Gagnon, Gérard Pelletier, Dale C. Thompson. (Réal. Pierre Lambert.) Cassettes remises au Service des archives, Université Concordia.

Teboul, Victor, « Le Québec au pluriel », série de 12 émissions radiophoniques diffusées sur la chaîne culturelle de Radio-Canada, du 5 avril au 21 juin 1989. Auteur des émissions, responsable de l’animation, de la recherche et des interviews.

Des entretiens avec, notamment, Joan Fraser, Fernand Harvey, Marco Micone, Christos Sirros. Cassettes remises au Service des archives, Université Concordia.

Teboul, Victor, « Israël à 40 ans », série de 13 émissions radiophoniques diffusées sur la chaîne culturelle de Radio-Canada, du 28 mars au 25 juin 1988. Auteur de la série, responsable de la recherche, de l’animation et des interviews. Réal. Yves Lapierre.

Des entretiens, notamment, avec Élie Barnavi, Abba Eban, Annie Kriegel, Albert Memmi.

Cassettes remises au Fonds Victor Teboul, Service des archives, Université Concordia.

Pour les émissions diffusées à la radio de Radio-Canada, voir aussi : https://www.victorteboul.com/Rubrique.aspx?ID=22&L=fr

https://cagm.umontreal.ca/rechsimple?query=victor+teboul

Études portant sur les ouvrages de Victor Teboul

Victor Teboul figure dans des dictionnaires d’auteurs québécois et plusieurs études universitaires ont examiné ses ouvrages (des copies ont été remises au Fonds Victor Teboul, Service des archives, Université Concordia), notamment les études suivantes :

Klaus-Dieter Ertler, L'émergence du discours sur la judéité au Québec. La génération de Pierre Nepveu, Pierre L'Hérault et Victor Teboul, , dans Alessandra Ferraro et Élisabeth Nardout-Lafarge, dir. INTERFÉRENCES. AUTOUR DE PIERRE L'HÉRAULT, Collection d'Études du Centre de Culture Canadienne - n. 4. Forum editrice Universitaria Udinese, 2010, pp 143 – 156.

Yvonne Völkl, Alexandrie-Montréal: parcours mémoriel chez Victor Teboul, dans Alessandra Ferraro et Élisabeth Nardout-Lafarge, dir. INTERFÉRENCES. AUTOUR DE PIERRE L'HÉRAULT, Collection d'Études du Centre de Culture Canadienne - n. 4.Forum editrice Universitaria Udinese, 2010, pp. 131-142

Robert Watson, Narrating a Diasporic Childhood around the Mediterranean in Victor Teboul’s La lente découverte de l’étrangeté, dans The French Review, Volume 88, No. 2, December 2014, pp 47 - 60.

Pour les Dictionnaires,

Réginald Hamel, J Hare, P Wyczynski, Dictionnaire des auteurs de langue française en Amérique du Nord, Fides, 1989, pp. 1273 – 1274.

Marc Eliani Joseph J. Lévy, Josué Elkouby, Dictionnaire biographique du monde juif sépharade et méditerranéen, Éditions Élysée, 2001, p.267.

Pour les références, une liste plus complète est disponible sur Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=Jk8w9mcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Et sur :

https://www.victorteboul.com/Rubrique.aspx?ID=32&L=fr

Pour les recensions publiées dans des périodiques et journaux – format papier (listes non exhaustives), on peut consulter :

Sur Mythe et images du Juif au Québec

Conversation avec Victor Teboul, Entrevue (par David Bensoussan), La Voix sépharade, janvier 1981, p. 17.

https://www.victorteboul.com/Contenu/fichiers/Interview%20Voix%20s%C3%A9pharade%20janv.%201981%20p.%2017,%20par%20David%20Bensoussan%20Final%20conv.%20texte.pdf

Editorial (non signé), Jews in Quebec literature. Disquieting findings, The Canadian Jewish News, April 7, 1978, p.4.

Jacques Ferron, La judéité québécoise, Le Jour, vendredi 23 décembre 1977, p. 28.

Jacques Renaud, La nomenclature d'une symbiose, Le Devoir, 14 janvier 1978, p. 37.

The Myth of the Jew in Quebec, Interview par Mony Schinasi, The Montreal Star, samedi 4 février 1978, p. D.3.

Lou Seligson, Teboul fought lone war to explode myths about Jews, Canadian Jewish News, 22 mars 1984, p. 18. (Text et dessin portrait de Victor Teboul.)

Mel Solman, Quebec Literature Stereotypes Jews, The Canadian Jewish News, April 7, 1978, p.5.

Teboul, Victor, (ma réplique à Jacques Ferron), La judéité au Québec, réponse à Jacques Ferron, Le Jour, vendredi 30 décembre 1977, p. 4.

Yves Thériault, Juifs et Québécois, Le livre d'ici, vol. 3, No 40, 12 juillet 1978, p.1.

Voir aussi :

Sylvie-Anne Boutin, Analyse des figures féminines juives dans le roman québécois moderne et contemporain : L’avalée des avalés, La Québécoite et Hadassa, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade Maître ès arts (M.A.) en littératures de langue française, août 2012.

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9062/BOUTIN-PANNETON_SYLVIE-ANNE_2012_m%c3%a9moire.pdf?sequence=4

Mythe et images du Juif au Québec a aussi fait l’objet de nombreux entretiens à la radio, notamment aux émissions La Vie quotidienne, animée par Mmes Lisette Gervais et Andréanne Lafond et Au Vingt Heures de Radio-Canada, de même qu’à l’émission de télévision de Télé-Métropole, animée par M. Réal Giguère, Parle, parle, jase, jase. La cassette de l’émission La Vie quotidienne a été déposée au Fonds Victor Teboul, Service des archives, Université Concordia.

Sur Le Jour. Émergence du libéralisme moderne au Québec

Michael D. Behiels, Recent Contributions to the History of Twentieth Century Quebec, Canadian Historical Review, LXVIII, 3, 1987, University of Toronto Press.

J-P. Bonhomme, Émergence du libéralisme moderne ..., Le 30, avril 1985, p. 19.

R. Dubois, Le Jour, un jour, dans Lettres québécoises, No 38, été 1985, p. 65.

Gérard Pelletier, Notre libéralisme depuis J-Ch. Harvey..., L'incunable (revue de la Bibliothèque nationale du Québec), mars 1985, No 1, p. 28.

Ronald Sutherland, The fight for a more modern Quebec, The Globe and Mail, 12 octobre 1985, p. C. 6.

Sur Que Dieu vous garde de l’homme silencieux…

De nombreux articles ont paru dans la presse québécoise sur ce roman. La recension la plus élaborée est parue dans Lettres québécoises, signé Julie Sergent.

Julie Sergent, Pèlerinages aux sources Où l'on retourne en arrière, l'on se trouve, l'on se perd, Lettres québécoises, n° 98, été 2000, p. 31-32.

https://www.erudit.org/fr/revues/lq/2000-n98-lq1186570/37428ac.pdf

Pour les autres articles :

Robert Chartrand, Le Devoir, samedi 18 décembre 1999, p. D.3.

Osée Kamga, ICI, 25 novembre au 2 décembre 1999.

Gérald Leblanc, La Presse, 5 décembre 1999, p.B.3.

Élias Lévy, Canadian Jewish News, 2 mars 2000, p.6.

Pierre Vadeboncoeur, Le Couac, février 2000, p.8.

Une Entrevue est aussi parue dans La Voix sépharade : Entrevue. J'écris pour que notre vécu de Juifs sépharades soit aussi inscrit dans la littérature québécoise », La Voix sépharade, mai 2000. (Non signé.)

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=6&L=fr



Sur René Lévesque et la communauté juive

Gérald LeBlanc, L'autre côté de la médaille, La Presse, dimanche 24 juin 2001.

Pierre Thibeault, ICI, 14 au 21 juin 2001, p.33.

Voir aussi :

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=9&L=fr

Pierre Vadeboncoeur, Sur le Lévesque essentiel, Le Couac, Montréal, juillet 2001, p.8.

https://www.victorteboul.com/Contenu/Pierre%20Vadeboncoeur%20Sur%20le%20L%C3%A9vesque%20essentiel%20Le%20Couac.pdf

Aussi, déjà citée plus haut. Entrevue de Victor Teboul, par Frédéric Denoncourt, « Victor Teboul : Souvenirs indignes », Voir, 27 juin 2001. Sur mon livre René Lévesque et la communauté juive, Intouchables, 2001.

Aussi sur https://voir.ca/societe/2001/06/27/victor-teboul-souvenirs-indignes/

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=5&L=fr

Ci-inclus également : l’hyperlien Youtube pointant à l’enregistrement audio de M. René Lévesque citant un extrait d’une conférence de Victor Teboul prononcée au Centre Saidye-Bronfman :

https://www.youtube.com/watch?v=Mrbze7ujrts

1. Le ruban audio d’une entrevue enregistrée de M. Lévesque par Victor Teboul, réalisée dans la cadre d’une table ronde qui eut lieu à l’hiver 1970 dans les studios de l’Université Concordia, a été déposée au Fonds Victor Teboul, Service des archives de l’Université Concordia.

2. L’Entretien avec M. Lévesque, publié dans l’ouvrage ci-dessus, est la transcription de la version audio diffusée à la radio de Radio-Canada lors de la dernière émission de la série de 14 émissions sur La Communauté juive du Québec de Victor Teboul, citée plus haut. La version audio de cet Entretien a été enregistrée à Québec en déc. 1981 et diffusée à la radio de Radio-Canada en mai 1982. Comme toutes les cassettes des émissions de Victor Teboul, elle est déposée au Fonds Victor Teboul du Service des archives de l’Université Concordia.

Sur La lente découverte de l'étrangeté

De nombreux articles et recensions ont paru sur ce roman, notamment dans Le Devoir et La Presse.

Chantal Guy, La Lente découverte de Victor Teboul, La Presse, 12 mai 2002, p. B6.

Caroline Montpetit, Victor Teboul: Identité multiple, Le Devoir, 2 février 2002, p.D1- D2.

Voir :

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=8&L=fr

Sur Bienvenue chez Monsieur B. !

Marc Audet, Bienvenue chez Monsieur B. ! : Teboul vu par Teboul, Voir, 18 octobre 2011.

https://voir.ca/livres/2011/05/19/victor-teboul-bienvenue-chez-monsieur-b/#comment-20749

Osée Kamga, Bienvenue chez Monsieur B.! ou l’esprit libre, Tolerance.ca, 1e mai 2011.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=64&L=fr

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=109836&L=fr

Éric Paquin, Victor Teboul : Bienvenue chez Monsieur B.!, Voir, 19 mai 2011.

L’article indique VLB comme étant l’éditeur. Étrangement, le manuscrit du roman a d’abord été proposé à VLB, qui l’avait refusé. Il fut publié par L’Harmattan.

Sur Libérons-nous de la mentalité d’assiégé

Guillaume Rousseau, Victor Teboul. Libérons-nous de la mentalité d’assiégé, L’Action nationale, octobre 2016, pp. 122 – 124.

https://www.victorteboul.com/Contenu/Lib%C3%A9rons-nous%20de%20la%20mentalit%C3%A9%20d'assi%C3%A9g%C3%A9%20Action%20nationale%20oct.%202016%20Guillaume%20Rousseau.pdf

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=228&L=fr

Sur Les Juifs du Québec. In Canada We Trust. Réflexion sur l’identité québécoise

Daniel Baril, Le Québec et ses Juifs : plaidoyer pour une mémoire inclusive, Voir, 3 avril 2017.

https://voir.ca/daniel-baril/2017/04/03/le-quebec-et-ses-juifs-plaidoyer-pour-une-memoire-inclusive/

https://www.huffpost.com/archive/qc/entry/le-quebec-et-ses-juifs-plaidoyer-pour-une-memoire-inclusive_b_15794428

David Bensoussan, Victor Teboul, Les Juifs du Québec. In Canada We trust, La Voix Sépharade, 1e avril 2017.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=208&L=fr

Pierre Dubuc, Évelyne Abitbol, Charles Bronfman et les Juifs du Québec, L’Aut’Journal, 20 janvier 2017.

https://www.lautjournal.info/20170120/evelyne-abitbol-charles-bronfman-et-les-juifs-du-quebec

Marc-Antoine Turcotte, Indépendance du Québec. Le PQ pas assez près des communautés culturelles, Le Journal de Montréal/Journal de Québec, 15 janvier 2017.

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=198&L=fr

https://www.journaldemontreal.com/2017/01/14/independance-le-pq-nest-pas-assez-pres-des-communautes-culturelles-selon-un-auteur-juif-souverainiste

https://www.victorteboul.com/Article.aspx?ID=199&L=fr

Note

Les ouvrages parus dans les années 2000 ont fait l’objet de nombreux entretiens à la radio, à la télévision ainsi que dans des reportages filmés. Les cassettes de ces entretiens ont été remises au Fonds Victor Teboul du Service des archives de l’Université Concordia et sont disponibles aussi sur la chaîne Youtube :

https://www.youtube.com/@victorteboul8886/videos

Entrevues réalisées par Victor Teboul, publiées sur Tolerance.ca. Une sélection.

Note. Toutes les personnes interviewées ont lu et approuvé le contenu des textes publiés.

Michaëlle Jean, première femme noire nommée chef d'État du Canada. Entrevue de M. Franz Voltaire. 22 août 2005.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=62&L=fr

Antisémitisme au Québec : un auteur québécois lève le voile sur un sujet tabou, 3 janvier 2007

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=184&L=fr

Tolérance et dissidence. (Entrevue du professeur Yakov Rabkin, critique juif du sionisme) 13 octobre 2007.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=628&L=fr

Quebec’s Jews: Reconciling Religious Freedoms with Secular Concerns (Interview with McGill University professor and author Morton Weinfeld), s.d., 2008.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=8827&L=en

Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale : nos institutions reflètent-elles adéquatement la diversité de notre société ? (Entrevue de M. Fo Niemi, directeur du CRARR), 14 mars 2008.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=9699&L=fr

Aboriginal Causes: A Lucrative Business for White Advisers (An Interview with authors Frances Widdowson and Albert Howard on their book, Disrobing the Aboriginal Industry: The Deception Behind Indigenous Cultural Preservation). Probably October or November 2008.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=30829&L=en

Israelis and Palestinians: Contested Histories. (An Interview with Dr Neil Caplan, on his book). September 2009.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=42424&L=en

Esclavage : Une page occultée de l’histoire du Québec et du Canada. (Entrevue de Mme Tetchena Bellange, réalisatrice de « Les Mains noires, Procès de l’esclave incendiaire ».) 30 août 2010.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=95536&L=fr

Entretien. Gérald Godin : «Il y a 80 nations au Québec ». 19 décembre 2010. (Reprise de l’entrevue parue dans Jonathan, décembre 1981.)

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=101462&L=fr

Maïr Verthuy, cofondatrice de l’Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia : «Pour moi, le français était essentiel», 13 février 2011.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=104383&L=fr

Inédit. Yvon Deschamps sur l'intolérance. Entrevue réalisée au printemps 1986. En collaboration avec Mme Sylvie Barry et M. Georges Dussault. À noter que cet entretien avait été proposé au Devoir et à La Presse et qu’aucun des deux médias n’avait jugé bon de le publier. Mise en ligne sur Tolerance.ca, avril 2011.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=109536&L=fr

Hadassa ou Alice au pays des Hassidim (Entrevue de Mme Myriam Beaudoin sur son roman Hadassa, Leméac éditeur). 26 novembre 2011.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=124289&L=fr

L’histoire du Québec : une discipline négligée ? (Entrevue de l’historien Gilles Laporte), 6 janvier 2012.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=127553&L=fr

Pierre Elliott Trudeau, fils méconnu du Québec (Entretien avec les biographes de Pierre Elliott Trudeau, Monique et Max Nemni), 26 janvier 2012.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=129187&L=fr

L’Islam et la laïcité sont-ils compatibles ? (Entrevue de l’imam Omar Koné), 30 janvier 2017.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=43542&L=fr

Peut-on promouvoir la laïcité après la tragédie survenue à Québec ? Un entretien avec Daniel Baril, vice-président du Mouvement laïque québécois. 2 février 2017.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=339900&L=fr

Liberté de religion et esprit critique. À quel moment, une critique devient-elle haineuse? Un entretien avec Me Pierre Trudel du Centre de recherche en droit public, attaché à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. (Entrevue avec Me Pierre Trudel, suite à l’attentat de la mosquée de Québec), 7 février 2017.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=340603&L=fr

Crise des médias. Un entretien avec Alain Saulnier, professeur invité à l’Université de Montréal, 24 août 2019.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=451508&L=fr

Christopher Skeete : « Mes multiples appartenances m’ont inculqué une plus grande sensibilité aux réalités des uns et des autres », 15 novembre 2019.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=456999&L=fr

Marc Angenot : «Rendre hommage à ceux qui empêchent l’oubli des massacrés», 11 janvier 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=462527&L=fr

Hubert Aquin et le Québec, vus par Andrée Yanacopoulo, 16 septembre 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=478838&L=fr

Christiane-Marie Edom, autrice québécoise : « Le sentiment d’appartenance, ça commence à l’école primaire », 6 mai 2021.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=489883&L=fr

Daniel Amar, directeur du Musée de l’Holocauste de Montréal:« Seule une fine compréhension du passé, permet d’éviter les répétitions de l’histoire », 7 février 2022.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=505085&L=fr

Nayla Dabaji, artiste multidimensionnelle : « C’est aux Îles de la Madeleine que toute l’inspiration de mon oeuvre Boomerang est née », 13 avril 2022.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=509609&L=fr

Israël - Palestine. Rachad Antonius : « C’est au sein des communautés juives dans le monde que peut naître une alternative à la guerre. Elle est encore timide, mais elle a le potentiel de devenir une force agissante pour la paix ». (Entrevue du sociologue Rachad Antonius sur son livre La conquête de la Palestine, Écosociété, 2024), 22 août 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=562660&L=fr

Articles parus sur Tolerance.ca ( www.tolerance.ca ) : une sélection.

Note : Tolerance.ca a été fondé en 2002 par Victor Teboul afin de promouvoir un discours critique sur la diversité et la tolérance. Outre les articles dont on trouvera une sélection ci-dessous de nombreuses personnalités ont été interviewées par Victor Teboul. On trouvera ces entrevues sous la rubrique :

Articles publiés sur Tolerance.ca. Liste non exhaustive :

Pierre Falardeau : entre aigreur et franc-parler, 22 décembre 2010

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=59452&L=fr

Mordecai Richler, le Québec et les Juifs, 28 décembre 2010, 14 novembre 2012, mars 2017

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=102138&L=fr

La liberté d’expression face aux groupes de pression, décembre 2012. Texte de l’intervention à l’occasion du dixième anniversaire de Tolerance.ca, Librairie Zone Libre, Montréal, 29 novembre 2012.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=152730&L=fr

Lise Ravary : Comment aimer les Juifs sans se décourager (Critique de son livre Pourquoi moi ? Ma vie chez les Juifs hassidiques), 17, 20 mars 2013.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=162069&L=fr

Littérature et sexualité : l’ostensible audace des auteurs gais, 1e janvier 2014.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=197710&L=fr

René Lévesque et les Juifs du Québec, 12 mars 2014.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=5733&L=fr

Le ministère de l’immigration change de nom : un recul pour l’intégration ? 25 avril 2014.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=216893&L=fr

Présence remarquable de l’islam dans le roman « Le plongeur » de Stéphane Larue, 21 janvier 2018.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=373096&L=fr

Les indépendantistes québécois du nouveau millénaire. Réflexions à partir de l’essai d’Éric Martin, Un pays en commun, 26 mars 2018.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=386882&L=fr

Les Juifs et les élites québécoises : des susceptibilités à ménager, 4 juin 2018.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=397615&L=fr

Accommodating Bedfellows: Montreal’s Jewish Community and Quebec’s Intellectual Elite, January 14, 2019.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=436592&L=fr

Lettre ouverte à monsieur Lionel Perez, Chef de l'opposition officielle à l’Hôtel de ville de Montréal, 16 avril 2019.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=443012&L=fr

Minorités visibles et complaisance victimaire, 8 septembre 2019.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=452412&L=fr

L’affaire Matzneff au Québec. L’épuration commence : la Bibliothèque nationale du Québec retire le journal de Matzneff de sa Collection, 8 janvier 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=462318&L=fr

Commémoration de la tuerie survenue à la Grande Mosquée de Québec. Réponse à Aly Ndiaye, alias Webster, 30 janvier 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=463749&L=fr

C'est dans un souk, à Tunis, que j'ai acheté mon premier livre, 7 mai 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=470660&L=fr

L'essayiste Albert Memmi, auteur du Portrait du colonisé et fervent ami du Québec, n’est plus, 25 mai 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=471875&L=fr

Les dérives de la lutte antiraciste au Québec, 8 juin 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=472834&L=fr

Lorsque l’antiracisme prend des allures totalitaires, 27 juin 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=474132&L=fr

Yom Kippour 5781, 27 septembre 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=479489&L=fr

Reconnaître le « racisme systémique » c’est ouvrir la porte toute grande au multiculturalisme, 8 octobre 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=480113&L=fr

Bernard Mergler et la libération de James Richard Cross, le 3 décembre 1970, 10 novembre 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=481102&L=fr

Affaire Michaud. Les indépendantistes québécois apprendront-ils de leurs erreurs ? 1e décembre 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=194256&L=fr

Diffusée à Télé-Québec, que dit Dounia sur le Québec ? 17 décembre 2020.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=481730&L=fr

La CBC et le voile islamique de madame Ginella Massa, 23 janvier 2021.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=483322&L=fr

Nègre, Négritude et Judéité, 25 février 2021.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=485495&L=fr

Réponse au juge Blanchard. L’attachement à la diversité interculturelle serait-il moins marqué chez les francophones ? 23 avril 2021.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=489063&L=fr

Mathieu Bock-Côté, les Juifs et Israël, 20 mai 2021.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=490778&L=fr

Bravo M. Yves-François Blanchet !, 17 juin 2021.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=492466&L=fr

Le Washington Post et le Québec, 27 juin 2021.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=493034&L=fr

Le « Québec Bashing » comment le contrer ?, 4 juillet 2021.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=493277&L=fr

Enfin une place publique pour honorer Henri Tranquille ! 8 août 2021.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=495332&L=fr

Décès du poète Michel Garneau. La poésie de Garneau : une ode à l'indépendance et à la tolérance, 14 septembre 2021.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=497260&L=fr

Amnistie Internationale, Israël et la Diaspora juive, 2 février 2022.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=504946&L=fr

Remise du prix Charles-Hindenlang. Mon hommage aux femmes et aux hommes qui m’ont fait aimer le Québec, 3 juin 2022.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=512448&L=fr

Vous ai-je déjà parlé de mon Journal ? 10 juillet 2022.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=514378&L=fr

L'Égypte et son importante contribution à la culture française, 9, 11 juillet 2022.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=514376&L=fr

La diversité fait son entrée au Conseil des ministres du gouvernement Legault, 21 octobre 2022.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=519868&L=fr

Mon article sur l’écrivain québécois Yves Thériault paraît dans Lublin Studies, la revue de l’Université Lublin, en Pologne, 25 février 2023.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=527256&L=fr

Sur quelle planète vit M. Balarama Hollness ? 5 mars 2023.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=527708&L=fr

Josh Freed rides again. Letter to Josh Freed, Gazette Columnist, March 16, 2023.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=527413&L=fr

Reconnaître la «Naqba» au même titre que la Shoah, plaide une députée à l'Assemblée nationale du Québec, 1e mai 2023.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=531342&L=fr

Sugar Sammy, Sophie Durocher et moi : You're Gonna Rire, 15 mai 2023.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=532251&L=fr

Bienvenue dans le monde de Milos Forman, 3 juin 2023.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=534055&L=fr

Ambiguïtés et ouverture de la nation québécoise. L'itinéraire d'un Québécois pur coton. Victor Teboul, directeur de Tolerance.ca®, est l'invité des Sceptiques, le dimanche 13 mai 2007. Mise en ligne sur ce site le 21 juillet 2023.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=612&L=fr

Mes années à l'École anglaise de Paris, 2 août 2023.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=537264&L=fr

Tania de Montaigne réplique à Kevin Lambert :Je refuse de jouer à la «bonne» Noire, 17 octobre 2023.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=541798&L=fr

Aviv Asher, 2 ans, une ennemie des Palestiniens, 24 novembre 2023.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=544437&L=fr

Libéralisme et culture au Québec, 2 janvier 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=546627&L=fr

Notre défi indépendantiste : apprendre à partager la mémoire québécoise - article paru dans la revue L'Action nationale, 11 janvier 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=479748&L=fr

Montréal, dans les années 1960, était-elle aussi tolérante que le clame La Presse ? 4 février 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=548717&L=fr

Léah Roback et le 8 mars : des mouvements progressistes rappellent son rôle pionnier dans les luttes pour les droits des femmes, 10 mars 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=551224&L=fr

Le texte de ma conférence au Colloque René Lévesque. La Communauté juive anglophone face au gouvernement Lévesque, 22 mars 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=551996&L=fr

M. René Lévesque m'a fait l'honneur de me citer lors d'un de ses premiers discours à la Communauté juive du Québec – Écoutez. 7 avril 2024. Audio :

https://www.youtube.com/watch?v=Mrbze7ujrts

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=553149&L=fr

À l'attention de Mme Ruba Ghazal, députée de Québec Solidaire à l'Assemblée nationale du Québec, qui défend la cause palestinienne, 4 mai 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=555070&L=fr

Claude Charron : Député à 25 ans. Mon Reportage paru dans Perspectives-La Presse. Maintenant en accès libre ! Mise en ligne 12 mai 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=555552&L=fr

François Cardinal, éditeur adjoint de La Presse, et du bon usage de l’expression «extrême droite», 16 juin 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=558025&L=fr

Les législatives françaises : les non-Blancs et les juifs à la télé française, 22 juin 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=558441&L=fr

Les leaders juifs et la mouvance « équité, diversité, inclusion » au Canada, 1e juillet 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=559084&L=fr

Simon-Pierre Lacasse, Les Juifs de la Révolution tranquille, mon compte rendu paru dans Études d’histoire religieuse, 25 juillet 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=543672&L=fr

La Grande Librairie et le procès du mâle occidental, 14 octobre 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=566105&L=fr

Le prix de l’Institut d’histoire de l’Amérique française ne portera plus le nom de Lionel Groulx, 27 octobre 2024.

https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=566982&L=fr

Mise en ligne le 31 janvier 2025