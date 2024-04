Nigeria. Dix ans après l’attaque de Boko Haram à Chibok, 82 jeunes filles sont toujours en captivité

par Amnesty International

Les autorités nigérianes doivent intensifier leurs efforts pour obtenir la libération et le retour en toute sécurité des 82 lycéennes encore en captivité parmi celles enlevées à Chibok par des combattants de Boko Haram en 2014, et veiller à ce que les établissements scolaires soient protégés contre les enlèvements d'enfants, qui se sont multipliés au cours […]



