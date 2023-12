Lire « Par Dieu, cette histoire est mon histoire ! »

Je n’ai pas besoin d’intermédiaire pour accéder aux écrits d’ Abdelfattah Kilito. Je trouve du plaisir à affronter ces textes pour m’en construire une idée propre à moi à partir de ce que j’ai capitalisé d’autres lectures. Je n’ai lu que trois textes de Kilito : Le cheval de Nietzsche, Je parle toutes les langues, mais en arabe et Par Dieu, cette histoire est mon histoire ! Seulement voilà, Par Dieu, cette histoire est mon histoire ! a bénéficié de deux lectures différentes.

L’une pour le plaisir et l’autre pour tenter de s'approprier davantage le texte et me mettre dans une situation confortable me permettant de discuter le fond de ce que Abdelfattah Kilito voulait transmettre comme messages. J’ai donc lu quatre ouvrages de Kilito, lesquels ouvrages consolident selon mes lectures la corrélation de la lecture avec l’écriture. En vérité j’ai lu trois livres de Kilito. En réalité, j'ai lu quatre de ses ouvrages. Restons sur le nombre trois. Si trois est pour moi synonyme de vie, il est au contraire maudit dans Par Dieu, cette histoire est mon histoire ! . Le chiffre 3 est égal à mort. Norma ne veut pas perdre son mari qui a déjà écrit deux livres et songe à en écrire un troisième. Mais l’avertissement de la bohémienne adressé à Norma d’empêcher son mari d’écrire son troisième livre avorte tout projet d’écriture pour garder Morris en vie, quitte à abandonner la recherche. Mon modeste entendement me dit que l’enseignement que l’on peut tirer de cette histoire est contraire à la recommandation de la bohémienne. La mort nous renvoie à l’éternité. Autrement dit, l’écrivainE meurt mais son œuvre demeure.

La profondeur de ce roman réside dans la richesse des références sur lesquelles Abdelfattah Kilito capitalise, non seulement dans cet écrit mais aussi dans d’autres textes. L’auteur ne se contente pas d’accumuler ce qu’il a appris de la littérature classique arabe et occidentale. Il se réfère également à la philosophie. Le fait d’évoquer l’impératif catégorique illustre ce retour à la philosophie, en l’occurrence l’éthique Kantienne. Nora n’incite plus Hasan à lire le livre maléfique qu’est La Satire, elle l’oblige à la lire. Tu dois lire ce livre maudit, parce que tu dois le lire. Tu dois parce que tu dois, telle est la maxime Kantienne qui se rapporte au devoir, et donc à la morale en tant que loi prescrite par la raison. Au contraire ? l’impératif hypothétique cherche une fin ou un but ciblé derrière l’agir. Tu ne dois pas lire le texte maléfique pour un but quelconque, mais tu dois le lire car il s’agit d’un devoir. L’objectif de cet impératif catégorique doit être démuni d’inclination selon laquelle l’agir devient hétéronomie et privé de liberté. En revanche, c’est l’autonomie qui doit guider ce devoir. Il s’avère que l’écriture et la lecture sont entachées de risques de la mort et de la malédiction. Ne pas lire, n'entraîne-t-il pas la malédiction ? Et écrire, n’est-il pas vivre ?

Le diable réside dans les détails

L’enchaînement de la lecture nous fait oublier l’histoire de Tawfiq al Hakim avec le sucre qui peut nous paraître sans importance. Mais la fidélité de l’auteur aux détails fait surgir cette histoire du sucre sous un autre aspect. Professeur A voudrait profiter de cette histoire pour en faire toute une affaire. Il s’en amuse pour éviter de rentrer dans le vif du sujet. Professeur A, n’est-il pas l’incarnation de la médiocrité ? Ne représente-t-il pas une image de certains pseudo intellectuelEs qui s’auto consomment dans les futilités, au lieu de subir le fardeau de l’érudition ?

Abdelfattah Kilito nous invite à retisser sa trame. Cependant, la relecture du texte s’impose. Car il ne s’agit pas d’une fiction qui renvoie facilement au réel et maintient le fil conducteur du récit de telle manière à ce que l’on puisse anticiper le sort des personnages. Le texte exige un effort considérable afin de saisir la teneur et la portée qu’on doit assigner à ses personnages posés dont les parcours sont plutôt intelligibles. Du coup, ses personnages ne se comparent pas avec ce qu’on l’habitude de côtoyer dans le quotidien. Ils exigent de nous une confrontation d’idées, laquelle se fait à partir de nos prérequis et de ce que j’appelle la patience. C'est-à-dire que les personnages de Par Dieu, cette histoire est mon histoire ! appellent nos références car les détails ont leur importance dans le texte du moment qu’ils ne sont pas cités d’une manière aléatoire. Ils sont pensés et sculptés d’une finesse que seul Abdelfattah Kilito en détient le secret.

Et puis... lire Abdelfattah Kilito et mourir.

