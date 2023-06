Réplique. L’article « Pourquoi sommes-nous en Ukraine ? », paru dans Harper's et dans L'Aut'journal, aurait pu être écrit par Poutine

Cet article, impitoyable envers la politique étrangère américaine, aurait pu être écrit par Poutine lui-même. Voici pourquoi :

Rien sur l’acceptation en 1991 par le président russe Eltsine que la Crimée, même peuplée de russophones, soit désormais partie de l’Ukraine.

Rien sur la demande des peuples limitrophes de la Russie, faite par eux-mêmes et sans menace américaine, de demander l’adhésion à l’Otan. Ces peuples connaissent bien la Russie…

Rien dans l’article sur la détérioration de la constitution russe par Poutine pour s’ériger, tout constitutionnellement, dictateur à vie.

Rien sur l’assassinat en Russie des opposants démocratiques notoires, plus d’une vingtaine à ce jour. Rien sur l’absence d’assassinats politiques par Zelenski depuis l’invasion russe.

Rien sur l’échec de la Russie dans son aide à la Serbie, en ex-Yougoslavie, à gérer correctement le fédéralisme yougoslave afin que ses divers peuples s’y sentent à l’aise et heureux de leur Fédération.

Milosevic a tout échoué dans sa fuite en avant nationaliste. La Russie l’a laissé faire. Il avait pris la posture nationaliste serbe au lieu d’être un modérateur yougoslave, dont un fédérateur.

Le parallèle entre Cuba avec les missiles russes, et l’Ukraine armée par les Américains, rend perplexe. La comparaison militaire se tient.

Mais la comparaison cloche : entre une dictature qui arme une autre dictature qui se prépare à envahir toute l’Amérique latine via les « Cent Vietnam » rêvés par le Che et une démocratie qui en arme une autre déjà envahie.

La Russie communiste arme pour attaquer un continent via Cuba, mais les USA arment pour défendre l’Ukraine démocratique.

Les USA voudraient conquérir l’Europe et la Russie ? Saugrenu à souhait.

Ils n’ont même pas été capables de vaincre un demi-Vietnam, se sont fait expulser par les va-nu-pieds afghans et se sont fait rouler dans la farine par les généraux irakiens qui empochèrent leurs dollars en pactisant derrière leur dos avec les talibans pour leur laisser la victoire.

Les USA seraient donc capables d’abattre et l’Europe et la Russie ? Leur prêter une telle puissance est en contradiction avec tous les insuccès qu’on leur attribue.

La raison de leurs échecs : ils refusent d’appliquer le « Delenda Cartargo est » : ce ne sont ni des génocidaires ni des impérialistes à la Staline, à la Pol Pot ou à la Xi Jing Ping. Ils savent accepter de perdre pour ne pas avoir le déshonneur de tuer tout le monde.

Ils n’ont eu d’adversaires que des dictateurs (Noriega, Milošević, Kadhafi, Castro et Saddam Hussein). Ils se sont servis cyniquement de dictateurs plus petits (Franco, caudillos latinos, Suharto) pour mieux abattre le plus puissant (l’URSS). Mais ils se sont fait rouler souvent par eux (1945 à Yalta,1975 à Paris), et même par des démocraties alliées, hargneuses et vengeresses (Traité de Versailles en 1919, aux funestes conséquences).

La paix nucléaire, par la peur mutuellement partagée, a certes bien fonctionné depuis 80 ans. Mais un vrai fasciste mis en défaite préférera mourir en tuant son ennemi que de capituler pour être le seul vaincu. Les fascistes sont ultimement kamikazes. Dans son bunker, Hitler a rêvé jusqu’au dernier moment aux « armes nouvelles » de Peenemünde. Alors, la paix nucléaire, inconsciente de ses propres limites, n’est qu’en attente béate qu’un désespéré ne vienne la dégoupiller.

Pire encore, les USA utilisèrent la bombe atomique uniquement pour économiser la vie de leurs soldats. L’histoire de la polémologie nous enseigne qu’en guerre le gonflement de tout (nombre de morts, puissance et ingéniosité des armes), est la règle.

Aucun peuple n’est entré dans l’Otan, ou n’a été forcé d’y rester

Aucun peuple n’est entré dans l’Otan, ou n’a été forcé d’y rester, sous la menace des armes ou par intimidation. De Gaule la quitta sans problème et Sarkozy y revint sans y être forcé. Ainsi, pays baltes, Finlande, Suède et Ukraine sont dans leur plein droit de demander l’adhésion à l’Otan. Pourquoi ces pays ne demandent-ils pas plutôt l’adhésion à un nouveau Pacte de Varsovie ? Les Russes ont cochonné leurs voisins depuis 1945. Ces peuples meurtris par eux lui ont donc tourné le dos.

Le sommet de l’article : « Loin d'exprimer une quelconque ambition de conquérir, d'occuper et d'annexer l'Ukraine (un objectif impossible pour les 190 000 soldats que la Russie a finalement déployés dans son attaque initiale sur le pays) ».

Où les auteurs ont-ils pris l’idée que 190 000 soldats montés sur des chars d’assaut ne conquièrent pas, n’occupent pas et n’annexent pas ?

Viktor Ianoukovitch, président ukrainien pro-russe qui avait d’abord accepté l’argent américain, s’il a subi des pressions de l’Occident en surenchère avec celles de Moscou, devait se doter de la trempe d’un Zelenski, et les renvoyer dos à dos. Et il aurait sauvé son pays de la catastrophe. Trouillard et sans envergure, il s’enfuya à Moscou.

Nous lisons : « La motivation de l'agression russe en Ukraine n'est probablement pas une mégalomanie expansionniste, mais exactement ce que Moscou déclare qu'elle est : une alarme défensive contre l'influence militaire d'un rival expansif ».

Mais comment une agression offensive peut être ravalée à n’être qu’une simple alarme défensive ?

Est-il justifié de lancer des drones et des missiles sur des habitats civils pour simplement s’opposer à une influence ?

On comprend que les auteurs mêlent si facilement les cartes quand ils écrivent : « la prétendue agression communiste au Vietnam ». J’ai visité le musée national d’Hanoï. Les communistes ne se sont jamais cachés. Ils prenaient la succession des grands nationalistes vietnamiens et envahissaient le Sud pour refaire l’unité de leur pays. L’erreur américaine : n’avoir vu à Hanoï que des communistes et non des nationalistes. La guerre sino-vietnamienne de 1979 le prouve : ils étaient des nationalistes.

Les USA pratiquent un impérialisme libéral (défendre la Liberty, selon la conception qu’ils en ont, biblique et capitaliste). Elle est portée par cet affolant Rêve américain à l’increvable optimisme. Seuls les dictateurs peuvent les craindre. Les Suède, Norvège, Danemark, Canada et Costa Rica ne se sont jamais plaints que cet impérialisme libéral les menaçait.

Une UE, démocratique et stable, même jusqu’à l’Oural, les ravirait. Elle leur coûterait moins cher que l’UE actuelle où 27 États sont divisés entre eux par la trouille de la Russie et l’envie de jouer à Astérix.

Si le Mexique ne demande pas aux bateaux de guerre russes de sillonner le golfe du Mexique, c’est qu’il ne se sent pas menacé par les USA et qu’il ne cherche pas à récupérer le 1/3 de son territoire perdu en 1850. Si la Russie veut récupérer ce qu’elle a perdu en 1989, elle devrait s’inspirer du Mexique : on ne tente pas ce que notre impuissance nous interdit.

Les Américains condamnent la notion de « sphère d’influence » au profit d’une Russie dominante. Peu lucide, cette phrase fait fi de l’astronomie ! La Lune et la Terre s’influencent mutuellement, le plus gros plus encore sur le petit. De même entre pays. Libres nous sommes. Il s’agit donc de définir l’acceptabilité de cette influence, de son aire, de son degré, de ses objets et de ses modalités.

Aucun Américain n’a obligé, par la force ou l’intimidation, à utiliser toutes leurs créativités fabuleuses en informatique ou nouvelle économique de la puce. La pression économique ? Qui cède à la puissance de l’argent y consent, ou vaut moins que lui.

La jalousie est colossale et aveugle contre la créativité américaine

La jalousie est colossale et aveugle contre la créativité américaine, triomphante et dominante, en tant de domaines (les Gaffa, la science médiale, l’espace, le commerce (Amazon, Airbnb, etc.). Les antiaméricains, de « jalousie féroce » (expression de Hubert Védrine), devraient tourner le dos à tous leurs produits, comme le font les… Amish. Qui sont de vrais Américains : libertariens, survivalistes et bibliques.

Les meilleurs critiques de l’Amérique furent les Américains eux-mêmes. J’ai lu d’un Américain : « With the paradise we got, we did a parking lot ». Cette capacité d’autocritique permise par le 1er amendement est pour beaucoup, sur trois siècles, dans leur ascension auto correctrice.

Mais il existe une faute américaine : Les USA auraient dû accepter que le commandement suprême de l’Otan passe à tous les deux ans, en présidence tournante et décisionnelle, à tous les pays démocratiques de l’Alliance.

Pusillanimité nationaliste américaine qui a terni leur bel idéal de Liberty, payé cher par les pierres tombales, avec croix blanche, de leurs milliers de soldats ayant péri pour la défendre en plus d’une cinquantaine de pays.

Plus disgracieux, je soupçonne sans preuve que les USA ont sévèrement puni M. de Villepin qui s’était opposé avec panache à l’ONU contre leur invasion de l’Irak. Il fut accusé en France de corruption mais fut blanchi par le tribunal. Succès de la vengeance américaine : la carrière de Villepin ruiné fut stoppée net.

De même contre les libéraux fédéraux canadiens. Au pouvoir, ils refusèrent leur appui à la guerre américaine en Irak. Mal leur en prit. Les Américains, ---je présume et sans preuve---, réussirent très habilement à trainer devant les tribunaux canadiens le scandale des commandites (le parti libéral s’emplissait les poches en faisant payer une cote aux entreprises en échange de contrats gouvernementaux. Ce scandale amena la défaite des libéraux de Paul Martin aux élections.

Les Américains sont plus indulgents quand les fautifs les appuient. Sans preuve, ai-je bien dit. J’attends une enquête qui pourrait me contredire, mais qui n’aura jamais lieu.

De même, jamais n’a eu lieu une enquête criminologique pour l’assassinat à la mitraille de 14 jeunes étudiantes en génie à Polytechnique de Montréal en 1989. On nomma l’assassin Marc Lépine, mais son nom antérieur était Gharbi, de son père musulman (Rachid Liass Gharbi). Dans quelle ambiance familiale patriarcale a-t-il été élevé pour tuer 14 jeunes femmes, parmi les plus brillantes du Québec ? Les derniers mots qu’elles entendirent, de la bouche de Gharbi : « Je hais les féministes ».

Dans mon pays, comme dans tous les pays occidentaux, sévissent encore en généalogie historique, les avatars de l’omerta (secret des affaires, lettres de confidentialité, ligne de parti, secret fiscal, caucus des militants des partis, conseils d’administration à huis clos, même les conseils municipaux). Voilà pourquoi « Votre fille est muette ». Molière ne savait sans doute pas lui-même jusqu’où peut aller sa profonde pensée.

Russie et Occidentaux ont tous deux échoué dans leur soutien nécessaire pour aider l’Ukraine à gérer ses problèmes, pourtant archi-simple : la pacifique et conviviale cohabitation de deux communautés linguistiques, comme la Suisse, la Belgique, le Canada, la Malaisie et Singapour y sont parvenus. Russes et Occidentaux ont tous deux « tiré la couvarte ». Ils ont donc déchiré l’Ukraine en deux, désavantagée et fragilisée qu’elle était par des dirigeants guignols et sans envergure, sans expérience professionnelle pour gérer le multilinguisme dans leur communauté politique.

Les gentils compromis entre démocraties et dictatures ne sont que des trêves à l’antique. Il n’y a pas d’autre avenue, sûre et définitive, que la lutte pour le renversement de toutes ls dictatures. La sagesse ne consiste qu’en mesurer les actions pour en minimiser les coûts, les risques et les souffrances. Comme dirait l’impérial Churchill, « Vous avez sacrifié l'honneur pour la paix. Vous allez perdre l'honneur et la paix ». On n’accepte un mauvais compromis que pour éviter une catastrophe certaine.

Dans toute guerre d’agression, l’agresseur doit perdre, et perdre totalement. En 1945, de cette attitude de fermeté inébranlable, des démocraties fortes en sont sorties. Démocraties fortement capitalistes, mais la démocratie est plus forte que le capitalisme, même s’il cherche à la ploutocratiser. Ainsi, la social-démocratie, voire le socialisme bien voté démocratiquement, est possible. Tout comme le fédéralisme n’est qu’une forme juridique formidable si bien pensé, il peut être investi ou géré par la gauche ou la droite si elles respectent le pacte constitutionnel fondateur (élections et presse libres).

Un compromis Russie-Ukraine amenant la finlandisation de l’Ukraine serait une régression historique. D’autant mal venue quand la Finlande rejoint l’Otan !

Les auteurs entérinent la régression qu’est le concept de sphère d’influence dite « degré de souveraineté, important mais en fin de compte limité ». Ils admettent l’inacceptable : le Canada et la Pologne acceptant d’être officiellement dans une sphère d’influence, américaine pour le premier et russe pour la seconde. Une sorte de Comecon feutré.

L’intelligence démocratique est de composer avec un plus puissant que soi; jamais en accepter une infériorité politique ou juridique. Si les Occidentaux utilisent le génie des Steve Jobs, Bill Gates et Elon Musk (sauté, mais brillant) en achetant leurs produits ou en allant au cinéma de Scorsese et de Woody Allen, ce n’est pas une sphère d’influence. C’est un choix délibéré et libre d’acheter le meilleur qu’on trouve à sa disposition. Le jaloux n’a qu’à produire mieux qu’eux.

Les auteurs, en termes sibyllins, souhaitent que les USA « rejettent la théorie du devoir universel ». En plus clair, qu’ils renoncent à défendre la Liberty tout azimut, ferment les yeux sur les droits humains violés dans le monde, se détournent des démocraties renversées par des populistes et se comportent en idiots isolationnistes.

C’est oublier ce que Machiavel, à la suite de Thucydide et des Romains, avait écrit : « L’homme est un loup pour l’homme ». Qui l’oublie, dit Machiavel, finit comme Jeanne d’Arc, Jean Hus, Savonarole, Jean Servet, Giordano Bruno, Thomas More, le duc d’Enghien par Napoléon. Qui s’en soucie, pire, qui en tire la leçon ?

Comme le dirigeant russe aurait sur la conscience Alexandre Litvinenko, Anna Politkovskaia, Anastasia Babourova, Boris Nemtsov, Natalia Estemirova et Sergueï Iouchenkov. Dans les griffes assassines de leurs adversaires, ils n’ont pas eu la force ou la sagesse de les abattre plus tôt d’un coup sec, humanistes ou démocrates qu’ils étaient, aux antipodes de cette nécessaire disposition.

Les démocraties ne doivent jamais oublier : le dictateur est un lâche qui asservit ses compatriotes, saute sur le dos du pays voisin pour mousser le patriotisme de ses concitoyens asservis pour faire oublier ce qu’il leur a fait. Qui l’ignore périt par légèreté, insouciance, pour ne pas dire, bêtise. Les démocraties doivent instituer une Commission visant leur élimination quand un conseil d’experts les aurait désignés comme dictateurs avérés. Mesure exagérée ? Ce n’est pas l’avis de leurs victimes enchainés à leur chaise à tourments qui attendent notre secours efficace.

On ne l’a jamais mentionné : la Russie et les USA sont viscéralement colonisés, asservis même, engoncés et liés par une puissance étrangère, plus encore, une puissance totalement morte depuis longtemps. Ils sont incapables de s’en défaire. Pire encore, la moitié de leurs citoyens n’en ont même pas conscience. Il s’agit de la domination totale, pire qu’une sphère d’influence, du christianisme antique venu d’un État souverain, Israël, vaincu par Rome et incapable de s’en échapper. Bien drôle. Les plus puissants pays du monde, excluant la Chine actuelle, ont été avalés, et y sont encore, par des prophètes va-nu-pieds et crucifiés, incapables qu’ils sont de s’en dégager, plus encore en amour fusionnel avec la pensée de leurs geôliers culturels.

Pour asservir, les plus finauds n’ont pas besoin de tanks ou de drones. Ils n’ont besoin que de crédules.

Il y avait deux problèmes en Ukraine : la paix linguistique et l’appartenance (soit à l’Otan ou à la sphère russe). Occidentaux et Russes ont utilisé le 1er problème (qui les indiffèrent) pour que l’appartenance soit occidentale ou russe. Ils ont tous le deux perverti, en le brouillant, le libre choix ukrainien de l’appartenance.

Un projet de solution possible :

La paix durant 5 ans, pour amener la sérénité par les étapes suivantes :

La gestion du Donbass et de la Crimée par les seuls citoyens de ces deux régions;

L’interdiction de Kiev et de Moscou d’influencer ces deux communautés vers leur choix d’adhésion;

Référendums dans 5 ans en Crimée et au Donbass pour leur choix à 3 volets :

---indépendance,

---union à l’une ou l’autre des fédérations (ukrainienne ou russe),

---fusion unitaire ou État fédératif à la suite du choix de la fédération.

Inviter le peuple russe à restaurer la constitution originale d'Eltsine et tourner le dos à l’idéal impérial grand-russe. C’est-à-dire dans le plus grand pays du monde, cultiver son jardin, et rien d’autre.

Inviter le peuple américain à moins de Bible et à plus de Jefferson.

À défaut de quoi, guerre froide pour encore 50 ans.

Notes

« Pourquoi sommes-nous en Ukraine ? », par Benjamin Schwarz et Christopher Layne, est paru dans L’Aut'journal, le 31 mai 2023.

La version originale est parue dans l’édition du mois de juin du magazine américain Harper’s.

2 juin 2023