Fenêtres sur l’Islam, ses musulmans, ses islamistes : Déconstruire le silence des musulmans face aux exactions commises au nom de l’Islam

Québécois d’origine algérienne, je trouve difficile de parler de mon parcours, sachant que la tradition musulmane dans laquelle j’ai baigné pendant plus d’un demi-siècle m’a formaté comme la quasi-majorité de mes compatriotes. J’en vis encore quelques séquelles. Ne jamais parler à la première personne du singulier, tel était le crédo de ma génération et celles qui m’ont précédé. Le faire c’est aller contre la règle générale qui incite à seulement parler du NOUS. Un «nous» impersonnel qui limite toutes les libertés individuelles. Et qui n’a rien d’inclusif comme le souhaitent certains Québécois.

Au cours des années précédant mon arrivée au Canada et mon installation au Québec, par ma militance dans les rangs des laïcs algériens, j’ai été témoin de l’infiltration des rouages des institutions et de la transformation de la société algérienne par les islamistes, héritiers, par la langue, des idéologies baathistes et panarabistes.

Dans cet ouvrage et partant de ma propre expérience, je propose une lecture des signes et des voies souvent croisées et suivies par les islamistes pour occuper des espaces sociétaux au Québec. Il faut avoir à l’esprit que cet ouvrage n’est pas un essai qui porte sur les valeurs, les dogmes ou la pratique de la religion musulmane, mais c’en est un qui tente de décrypter, un tant soit peu l’intrusion de l’islamisme dans les sociétés d’accueil.

La problématique de l’Islam, de ses musulmans et de ses islamistes, ainsi que leurs présences au sein des sociétés d’accueil, telles que celle du Québec, interpelle tout le monde, y compris les citoyens musulmans ou de tradition musulmane. De nos jours, deux concepts très répandus sont venus créer des confusions, d’une part entre l’islam comme religion et l’islamisme comme « système phagocytant la religion » et, d’autre part, le musulman, pratiquant ou non, et l’islamiste comme agent politique. Pour tenter de démêler ces concepts, j’analyse des événements, des expériences et des faits vécus, en lien avec l’Islam et l’islamisme.

Les raisons et les grandes lignes défendues dans ce livre

Depuis les débats sur les accommodements raisonnables, j’ai observé qu’une incompréhension préfabriquée était en voie d’être acceptée par des pans entiers de la société québécoise. Des chroniqueurs, des leaders d’organisations sociales, des influenceurs politiques mais aussi des chercheurs et des universitaires poussent le bouchon trop loin et, par là même, ils aident ainsi à la banalisation de la vraie personnalité du citoyen québécois de confession ou de tradition musulmane, tout en faisant une part belle aux auteurs des dérives qui jouent le double jeu de leur victimisation et de la culpabilisation de la société québécoise.

Selon ma vision des grands axes qui structurent la société québécoise, la défense de la laïcité est le seul moyen pour mettre les religions au même niveau, même si les temps de leur avènement les a hiérarchisées. La laicité les empêche de nuire à la citoyenneté qui place tous les individus au même niveau sans discrimination, sans stigmatisation. Pour moi, la citoyenneté promeut les libertés individuelles et veille à ne pas bafouer les libertés collectives.

Par ailleurs, je mets l’accent dans cet ouvrage sur le wahhabosalafisme, la fraternité salafiste et le khomeynisme, qui se veulent unificateurs de tous les musulmans, afin de s’approprier un pouvoir théocratique sur ces derniers, qui deviennent ainsi de simples individus soumis aux fatwas des Émirs et autres imams. Pour tenter de décrypter ces concepts, je propose des éclairages sur des expériences vécues ou connues, des faits et des évènements en lien avec l’Islam, les musulmans et les islamistes.

D’autres situations sont abordées dans cet ouvrage, tel que le travail de préparation des mentalités par les centres islamiques ou écoles coraniques et celui des écoles islamistes ainsi que l’endoctrinement des sympathisants et leur cheminement sur la voie de la radicalisation. Je mets en exergue l’influence de l’Arabie saoudite, du Qatar et de l’Iran qui impactent les autres pays musulmans ainsi que les institutions des Nations Unis par des organisations financées par l’OCI (Organisation de la coopération islamique).

Déconstruire le silence des musulmans face aux exactions commises au nom de l’Islam est abordé dans cet ouvrage en mettant l’accent sur leur attitude et leur comportement.

Je rappelle que, parmi tant d’autres aspects de la vie en cette troisième décennie du troisième millénaire, l’Islam et ses musulmans ont le choix entre deux issues à suivre pour s’en sortir : le premier est celui de l’introspection ou effort de réflexion profonde qu’ils doivent accomplir pour faire du savoir et des sciences les piliers qui complètent ceux qui les orientent vers l’immanence. Le second est celui de ne plus se taire face aux exactions commises par ceux qui usent de leur religion pour justifier leur volonté de pouvoir, leur domination et leurs crimes - ces derniers ne pouvant être qualifiés que de crimes contre l’humanité. Je formule cette alerte que si les musulmans continuent de se cloîtrer dans ce silence assourdissant face à leurs intégristes et à leurs fanatiques, il leur faudra accepter d’être qualifiés d’auxiliaires, alors qu’en promouvant le savoir, les sciences et la connaissance, les arts et les sports, ils consolideront l’avenir de la grande communauté des humains, laquelle, en contrepartie, les assurera d’être considérés comme les partisans du bien-être de toutes et de tous.

C’est cela, le vivre-ensemble en bonne intelligence.

