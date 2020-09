L’immigration des femmes, revue et corrigée par Chadia Arab, Géographe, chargée de recherche au CNRS, UMR ESO, Université d'Angers

Chadia Arab avec Dames de fraises contribue à dissiper le sens négatif de l'étrangeté et facilite en quelque sorte l'appropriation de nouveaux codes du vivre-ensemble. Porter un jean est une fugue identitaire dénonciatrice des préjugés et une rébellion contre toute projection non distanciée assimilant le statut de la femme aux tâches ménagères et à la fabrication de la progéniture. On n'est plus dans ce schéma. Ces dames de fraises ont décidé de prendre leur destin en main et s'ouvrir sur ce que cette migration non choisie leur a offerte, peu importe le prix de l’errance.

Chadia Arab invite notre singularité à accompagner une pluralité dont le social est trié sur mesure. Il s'agit d'un récit qui tisse sa trame à l'aide d'un entêtement de souffrance tout au long du périple. Ai-je vraiment découvert le beau visage du nouveau monde ? Me suis-je arrachée à la misère ? Pourquoi m'a-t-on choisie, moi en particulier et pas d’autres ? Est-ce que j’ai changé après avoir esquivé mon destin ? L’horizon, n’a-t-il pas une autre définition que celle que j'ai apprise de la doxa ?

Il y au moins une question que Samira, Hayet, Zahra et d’autres dames de fraises se sont posées durant ce voyage privé de géographie. Toutes en veulent à la pauvreté qui les a induites dans le simulacre et les a poussées à quitter une partie de leur identité sans que ces doigts soient préparés à une nouvelle aventure leur permettant d'évaluer le côté négatif et le côté positif du projet.

Dès les premières pages de Dames de fraises, doigts de fée, on se sent impliqués dans ce récit que nous espérons sans fin car le charme de raconter attire notre curiosité. Et puis, on se rend compte qu'une partie de ce Nous décliné en singularité n'a en fait rien de singulier hormis le prénom. D'où sortent ces doigts de fée ? Saida, tout comme d'autres répétitrices ainsi que d'autres prénoms en attente d'un retour à cheval entre la déception et l'espoir, surgit du dos de la carte postale que l'on omet de montrer à un détraqué sexuel exhibant un faux émerveillement par La Koutoubia. Ces dames sont divorcées ou mariées. Elles ont laissé des bouches à nourrir et des insultes derrière elles. Elles sont lapidées vivantes, et c’est ce qui leur donne paradoxalement la force d'exister et de devenir afin d'imposer leur signature d’écrivaines d'une histoire collective en réponse à l'imaginaire du sens commun. Maudite soit la pauvreté qui conduit ces jeunes femmes aux vastes champs de Huelva qui endiguent l'écho de cris de leurs enfants provenant du fin fond de la misère. Kenza et ses concitoyennes sont triées à l'image des fraises qu'elles cueillent le dos courbé durant des heures et des heures pour un morceau de pain amer que toute la famille attend depuis des mois. Ce sens commun, n’a-t-il pas raison d’assimiler la pauvreté à l’apostasie ? Les pleurs de la séparation cèdent la place au scénario qui finit sur une fausse note de déception. C'est ça l'Europe ? On les a obligées de transgresser la maxime d’Héraclite selon laquelle on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau d'un fleuve. Nos dames de fraises ont traversé la méditerranée au moins une fois, voire plus.

Chadia Arab appelle l'histoire pour faire le parallèle du caractère docile des travailleuses comme critère de recrutement des doigts de fée avec les cachets verts que Mora affichait sur les poitrines des hommes qui voulaient aller extraire du charbon au fond de la mine en France. S'agit-il d'une ruse de l'histoire ou d’une sorte d'esclavagisme qui fait partie du fonctionnement du capitalisme ? Entre migration et immigration rien n'a changé puisque dans tous les cas on est choisi. Pour ce qui est du muscle qui est un critère de l'immigration, le corps machine pour reprendre David Le breton, de par le fait qu'il soit docile, va se reconvertir en corps ghettoïsé puis sinistrosé pour reprendre le psychanalyste Jalil Bennani . C'est l'exploitation qui l'aliène et lui fait perdre son cratère humain et créatif pour paraphraser Karl Marx. En réalité le système capitaliste est fidèle à sa stratégie, il évite les revendications et table sur l’uniformité. Au final, trier la migrante et l’immigré sur la base du comportement et du corps, en plus de l'illettrisme, fortifie la domination sous toutes ses formes.

Nos dames de fraises, victimes de représentations patriarcales, allant à l'encontre de la femme, qui se sont enracinées depuis des siècles à cause du décalage inhumain hérité d'une tradition misogyne, veulent respirer, ne serait-ce que temporairement. Une simple évaluation de l'impact de la migration saisonnière sur les dames de fraises, compte tenu du milieu social dont elles sont issues, nous conduit à déduire que leur principal objectif de cet aller-retour périlleux est de financer leurs familles. A première vue, il s'avère que le changement auquel elles aspirent est d'ordre matériel. Mais les entretiens menés par la chercheure avec un échantillon de ces femmes sur l'impact de cette migration saisonnière montrent que le changement n'est pas seulement d'ordre financier mais aussi existentiel. Autrement dit, cette nouvelle configuration leur a permis de s’émanciper. Il s'agit là de l'autonomie et de la liberté.

Personnellement, je regarde cette autonomie avec philosophie. Au demeurant, j'étais toujours fasciné par l’apport d’Emmanuel Kant à la notion de l'autonomie et son articulation avec la liberté. Du coup, l'autonomie est contraire à la subordination ou hétéronomie. Etre autonome, c’est se débarrasser des inclinations naturelles au sein desquelles l'Homme se trouve démuni d’Éthique. Toutefois, la liberté, comme garant de la dignité que la nature voudrait coûte que coûte arracher à l'Humain en le réduisant à une chose et non pas une fin en soi, alimente le sens de responsabilité. Faire le lien avec les aspirations de ces dames de fraises en s'inspirant de la conception Kantienne me semble intéressant. Dans la mesure où ces travailleuses, comme tout autre être humain, désirent tout simplement goûter à la liberté. Elles rêvent de se débarrasser du carcan d'une nature qui n'engendre que des qualificatifs de la doxa qu'elles ont emportés avec elles. En un mot : elles ont envie d'être autonomes, quitte à briser les clichés réducteurs du statut de la femme. Ce nouvel espace stimule leur envie de s'émanciper et leur offre l'opportunité de négocier leur avenir. Quelle est donc la contribution du paraître dans cette négociation ? Il me semble, selon les entretiens chapeautés par Chadia Arab avec ces dames de fraises, que le vêtement est déterminant dans ce nouveau contexte, car il contribue à dissiper le sens négatif de l'étrangeté et facilite en quelque sorte l'appropriation de nouveaux codes du vivre-ensemble. Porter un jean est une fugue identitaire dénonciatrice des préjugés et une rébellion contre toute projection non distanciée assimilant le statut de la femme aux tâches ménagères et la fabrication de la progéniture. On n'est plus dans ce schéma. Ces dames de fraises ont décidé de prendre leur destin en main et s'ouvrir sur ce que cette migration non choisie leur a offerte, peu importe le prix de l’errance.

Dans son ouvrage Chadia Arab pose les questions pertinentes, relatives à la stratégie conçue par l’Union européenne en vue d'endiguer l'immigration clandestine et contribuer au développement des pays sud-méditerranéens. Parmi ces questions, celles liées aux droits susceptibles d'améliorer les conditions du travail de ces femmes à l'image d'autres travailleuses venant d'autres pays européens. Chadia Arab soulève également la question du suivi de la politique du co-développement et de la responsabilité des politiques de l'échec de ce programme. Le manque d'accompagnement de ces dames dans leurs projets illustre à mon avis la faillite du discours autour de cette stratégie. Tout compte fait, le co-développement n'est à mes yeux qu'une fable que l'on récite lors des séminaires entre partenaires.

Dames de fraises, doigts de fée dégage la responsabilité de la recherche scientifique, c’est aux politiques d'agir. Je vous recommande ce riche travail bien documenté et accessible.

Note

(1) Chadia Arab, Dames de fraises, doigts de fée. Les invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne. Éditions : En toutes lettres, 2018.

9 septembre 2020