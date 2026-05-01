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Observatoire des droits humains

La guerre au Moyen-Orient désorganise l’aide mondiale aux réfugiés

Plus de soixante jours après le début du conflit en Iran, la guerre au Moyen-Orient a eu des répercussions bien au-delà de cette région et perturbe l’acheminement de l’aide humanitaire vers des zones telles que le continent africain, a alerté vendredi l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).


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© Nations Unies -
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