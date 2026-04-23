Comment une population de tortues est en train de s’autodétruire sur une île macédonienne
par Xavier Bonnet, Directeur de Recherche CNRS à l'UMR 7372 en biologie et écologie des reptiles, Centre d'Etudes Biologiques de Chizé; La Rochelle Université
La brutalité des tortues mâles épuisent les femelles et les poussent régulièrement du haut des falaises. De ce fait, on compte aujourd’hui 100 mâles pour une seule femelle capable de pondre.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 23 avril 2026