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Observatoire des droits humains

Genre, géographie et jeux d'influence au cœur de la course pour devenir le prochain chef de l'ONU

Le choix du dixième Secrétaire général de l'ONU, qui entrera en fonction en janvier 2027, pourrait façonner la diplomatie mondiale, la réponse aux crises à travers le monde et l'orientation du système multilatéral pour la prochaine décennie.


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