Sentir le goût des mots, entendre le son des couleurs… Comment la science explique-t-elle la synesthésie ?
par Sophie Smit, Postdoctoral Research Associate in Cognitive Neuroscience, University of Sydney
Anina Rich, Professor and Head of Synaesthesia Research Group, Macquarie University
De 1 % à 4 % de la population présenterait une synesthésie. Ce phénomène, qui se traduit par l’association de plusieurs sens, fascine et intrigue les scientifiques.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 14 avril 2026