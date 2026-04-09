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Au Liban, des frappes massives font voler en éclats l’espoir d’un cessez-le-feu

À Beyrouth, la journée a commencé sur une note d’espoir prudent avec l’annonce d’un cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l’Iran, mais l’incertitude régnait quant à savoir si ce cessez-le-feu s’appliquerait au Liban, a indiqué mercredi le Coordonnateur résident de l’ONU au Liban.


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