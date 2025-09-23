Égypte. Le prisonnier d’opinion Alaa Abdel Fattah se voit accorder une grâce présidentielle après six ans d’emprisonnement injustifié

par Amnesty International

En réaction à l’annonce de la grâce accordée par le président Abdel Fattah al Sisi au militant égypto-britannique Alaa Abdel Fattah, ainsi qu’à cinq autres prisonniers, Erika Guevara Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International, a déclaré : « La grâce présidentielle qui vient d’être accordée à Alaa […] The post Égypte. Le prisonnier d’opinion Alaa Abdel Fattah se voit accorder une grâce présidentielle après six ans d’emprisonnement injustifié appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet