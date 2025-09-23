Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Égypte. Le prisonnier d’opinion Alaa Abdel Fattah se voit accorder une grâce présidentielle après six ans d’emprisonnement injustifié

par Amnesty International
En réaction à l’annonce de la grâce accordée par le président Abdel Fattah al Sisi au militant égypto-britannique Alaa Abdel Fattah, ainsi qu’à cinq autres prisonniers, Erika Guevara Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International, a déclaré :   « La grâce présidentielle qui vient d’être accordée à Alaa […] The post Égypte. Le prisonnier d’opinion Alaa Abdel Fattah se voit accorder une grâce présidentielle après six ans d’emprisonnement injustifié appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël-Palestine : le chef de l'ONU met en garde contre l’irréversible
~ Liban. Un an après l’intensification des attaques israéliennes, les victimes de crimes de guerre attendent toujours justice et réparation
~ Burkina Faso/Mali/Niger. Les annonces de retrait de la CPI représentent un recul préoccupant dans la lutte contre l’impunité dans le Sahel et dans le monde
~ Chine : Libérer une étudiante qui défend les droits des Tibétains
~ Peaux artificielles : comment reproduire la complexité de la peau humaine… jusqu’à son interaction avec le parfum
~ La rhétorique du sacrifice dans les discours politiques aux États-Unis
~ Pourquoi les fleurs du « phallus de titan » ont-elles une odeur si nauséabonde ?
~ Comment le Pacte vert est instrumentalisé par les populistes en Europe centrale et de l’Est
~ Cesser sa profession : le rôle de la mémoire dans la fin de la vie professionnelle
~ Penser le monde d’après : l’utopie de la « République de l’Économie sociale et solidaire »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter