États-Unis : Biden devrait rejeter la proposition de sanctions contre la CPI

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le siège de la Cour pénale internationale à La Haye, Pays-Bas, photographié le 30 avril 2024. © 2024 Peter Dejong/AP Photo (Washington, 23 mai 2024) – Le président américain Joe Biden devrait rejeter les menaces et les appels à des mesures punitives contre la Cour pénale internationale (CPI), ont déclaré aujourd’hui 121 organisations de défense des droits humains et de la société civile dans une lettre conjointement adressée au président.Le 20 mai, le Procureur de la CPI, Karim Khan, a annoncé sa décision de solliciter des mandats d’arrêt contre trois dirigeants du…



