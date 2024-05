Kenya : Les inondations menacent les populations marginalisées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une famille kenyane et d’autres personnes, dont de nombreux enfants dans un petit bateau, avançaient dans les eaux de crue dans le quartier de Githurai à Nairobi, au Kenya, le 24 avril 2024, suite aux pluies diluviennes qui ont frappé ce pays. © 2024 AP Photo/Patrick Ngugi (Nairobi, 2 mai 2024) – Les autorités kenyanes n’ont pas réagi de manière adéquate aux crues soudaines résultant de fortes pluies, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les inondations ont fait plus de 170 morts et causé le déplacement de plus de 200 000 personnes ; elles ont détruit des biens,…



