Bangladesh. Il est grand temps que les ouvrières et ouvriers de l’industrie textile reçoivent des indemnisations fondées sur les droits et obtiennent justice

par Amnesty International

Au Bangladesh, les ouvrières et ouvriers de l'industrie textile sont toujours confrontés à un climat de peur et de répression, tandis que persiste l'impunité des entreprises pour les atteintes aux droits humains qui leur sont imputables, dans un contexte de répression cautionnée par l'État des droits des travailleurs, a déclaré Amnesty International à l'occasion de […]



