Irak. Les autorités doivent abroger la nouvelle loi qui criminalise les relations entre personnes de même sexe

par Amnesty International

L’adoption par les autorités irakiennes d’une loi qui sanctionne les relations entre personnes de même sexe par des peines allant jusqu’à 15 ans d’emprisonnement est un nouveau coup porté à la communauté LGBTI dans le pays, a déclaré Amnesty International le 29 avril 2024. En réaction à cette information, Razaw Salihy, chercheuse sur l’Irak au sein […] The post Irak. Les autorités doivent abroger la nouvelle loi qui criminalise les relations entre personnes de même sexe appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet