Turquie. Il faut lever l’interdiction illégale des célébrations du 1er mai à Istanbul

par Amnesty International

Les autorités turques doivent lever d'urgence l'interdiction de la manifestation de solidarité prévue le Premier mai sur la place Taksim à Istanbul et permettre aux gens de se rassembler conformément à la récente décision de la Cour constitutionnelle turque, a déclaré Amnesty International. Les syndicats, les partis d'opposition et les organisations de la société civile



