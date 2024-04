Iran : Un rappeur populaire condamné à mort en raison de sa voix dissidente

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le rappeur iranien Toumaj Salehi. © 2023 Wikimedia Commons (Beyrouth, 24 avril 2024) – Un tribunal iranien a prononcé la peine de mort contre Toomaj Salehi, un rappeur populaire emprisonné sur la base d’accusations liées aux opinions qu’il a exprimées, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les poursuites judiciaires visant Salehi, 33 ans, et la condamnation prononcée contre lui violent de manière cruelle et aberrante les droits fondamentaux, y compris le droit à un procès équitable. Le 24 avril, Amir Raeesian, l'avocat de Toomaj Saheli, a informé le site média Shargh…



