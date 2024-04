Gaza. La découverte de fosses communes souligne la nécessité d’autoriser l’accès à des enquêteurs indépendants chargés d’examiner la situation des droits humains

par Amnesty International

En réaction à la découverte de fosses communes contenant des centaines de corps sur les sites de deux hôpitaux à Gaza, Erika Guevara-Rosas, directrice des recherches, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International, a déclaré : « Cette terrible découverte souligne la nécessité de permettre à des enquêteurs indépendants chargés d’examiner la situation des […] The post Gaza. La découverte de fosses communes souligne la nécessité d’autoriser l’accès à des enquêteurs indépendants chargés d’examiner la situation des droits humains appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet