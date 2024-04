Irak. Manque de transparence alarmant autour de l’exécution d’au moins 13 personnes

par Amnesty International

Il faut que les autorités irakiennes cessent immédiatement toutes les exécutions, a déclaré Amnesty International ce 24 avril, après qu’au moins 13 hommes ont été mis à mort le 22 avril à la prison centrale de Nassiriya (province de Dhi Qar), dans le sud de l’Irak. Ces hommes avaient été déclarés coupables de charges en rapport avec le […] The post Irak. Manque de transparence alarmant autour de l’exécution d’au moins 13 personnes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet