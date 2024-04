États-Unis. Interdire TikTok ne résoudra pas les problèmes causés par la surveillance intrusive des géants technologiques

par Amnesty International

En réaction à la décision du gouvernement des États-Unis d’interdire TikTok au niveau national si ByteDance, sa société mère, ne vend pas les activités américaines de l’application dans un délai de 270 jours, Lauren Armistead, directrice adjointe du programme Amnesty Tech, a déclaré : « La décision du gouvernement américain d’instaurer une interdiction totale de TikTok ne répond pas […] The post États-Unis. Interdire TikTok ne résoudra pas les problèmes causés par la surveillance intrusive des géants technologiques appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet