La consommation d’alcool et de nicotine en hausse chez les adolescents en Europe

La consommation de substances psychoactives est en hausse chez les adolescents d’Europe, d’Asie centrale et du Canada, et les filles égalent, voire dépassent, les garçons lorsqu’il s’agit de fumer et de boire, indique un nouveau rapport de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU publié ce jeudi.



