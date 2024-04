UE : Le Parlement européen approuve la loi sur les chaînes d'approvisionnement

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des passants marchaient devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles, avec sa rangée de drapeaux de l’Union européenne, le 20 septembre 2023. © 2023 AP Photo/Virginia Mayo (Bruxelles, le 24 avril 2024) – Le Parlement européen a voté le 24 avril en faveur d’une proposition de loi européenne qui obligerait les grandes entreprises à prévenir les violations des droits humains et les dommages environnementaux dans leurs chaînes d'approvisionnement mondiales, et à y remédier ; il s’agit d’un pas en avant en matière de responsabilité des entreprises, a déclaré Human…



