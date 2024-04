L’ONU demande une enquête sur des fosses communes découvertes dans des hôpitaux de Gaza

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a déploré, mardi, les meurtres effroyables d’enfants et de femmes à Rafah, dans le sud de Gaza, et s’est déclaré « horrifié » par la destruction des installations médicales Al-Nasser et Al-Shifa ainsi que par les rapports faisant état de fosses communes découvertes à l’intérieur et autour de ces sites.



