Le déchaînement meurtrier de colons israéliens soutenus par l’État souligne la nécessité de démanteler l’apartheid

par Amnesty International

La hausse inquiétante des violences imputables à des colons israéliens à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie occupée ces derniers jours souligne la nécessité de démanteler les colonies illégales, de mettre fin à l'occupation par Israël des territoires palestiniens occupés et à son système d'apartheid qui n'a que trop duré, a déclaré Amnesty International.



