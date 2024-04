Le Royaume-Uni tente à nouveau de déformer la vérité sur le Rwanda

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président du Rwanda, Paul Kagame, et le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, à Londres, le 4 mai 2023. © 2023 Press Association via AP Photo Dans un entretien diffusé cette semaine par la BBC dans le cadre de son programme matinal, le ministre adjoint des Affaires étrangères, Andrew Mitchell, a chanté les louanges du « remarquable régime » rwandais. Alors que le débat sur le projet de loi du gouvernement concernant la sûreté du Rwanda (Safety of Rwanda bill) touchait à sa fin, Andrew Mitchell a omis de mentionner certains faits importants à propos du bilan…



Lire l'article complet