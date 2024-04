Le nouvel envoyé de l’UA pour la prévention des génocides peut-il endiguer les atrocités en Afrique ?

par Human Rights Watch

Click to expand Image Adama Dieng, alors conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du génocide, New York, juin 2019. © 2019 Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/picture-alliance/dpa/AP Images Adama Dieng a été nommé premier Envoyé spécial de l'Union africaine (UA) pour la prévention du crime de génocide et des autres atrocités de masse. Adama Dieng sera en charge du programme de l'organisation mis en œuvre afin de « combattre l'idéologie de la haine et du génocide sur le continent », selon le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Cette nomination intervenue le…



