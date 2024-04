Italie. Décision de justice imminente à l’approche de la dernière audience préliminaire dans l’affaire de l’équipage de la Iuventa

par Amnesty International

Alors qu'une décision est attendue le 19 avril 2024 lors de la dernière audience préliminaire du procès de la Iuventa, Elisa De Pieri, chercheuse régionale à Amnesty International, a déclaré : « La décision que va prononcer le tribunal sera lourde de conséquences pour les futures opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que pour la vie des […]



