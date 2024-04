Gaza : 10.000 femmes tuées depuis le début de la guerre

Près de 10.000 femmes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre il y a six mois et un enfant est blessé ou meurt toutes les 10 minutes, ont prévenu mardi les agences de l'ONU, sur fond de violence croissante en Cisjordanie et d'inquiétudes concernant une escalade régionale du conflit suite à l'attaque iranienne contre Israël.



