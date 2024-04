L’ONU appelle à permettre aux « jeunes d'être à l'avant-garde »

Avec la promesse d'un « monde meilleur » à l'esprit, le Bureau de la jeunesse de l'ONU a lancé cette semaine une nouvelle campagne intitulée « Leaders mondiaux : Il est temps de permetre aux jeunes d'être à l'avant-garde #YouthLead », appelant à une plus grande représentation des jeunes dans les rôles de prise de décision tant dans les secteurs public et privé, que la société civile, le monde universitaire et l'ONU.



