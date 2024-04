Viols, meurtres et faim : le bilan d'une année de guerre au Soudan

Un an après le début des affrontements entre factions armées rivales, le Soudan est toujours plongé dans une guerre dévastatrice, qui a fait près de 15.000 morts et abouti à huit millions de civils en fuite, 25 millions de personnes ayant un besoin urgent d'assistance et une famine qui menace.



Lire l'article complet