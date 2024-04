Le travail : ce qui nous relie aux animaux domestiques

Un chien, guidant une personne malvoyante, un cheval au galop lors d’une course hippique ou un dauphin dans un spectacle… Nous pourrions vous donner bien d’autres exemples de situations d’animaux au travail dans divers univers socioprofessionnels. Toutes révèlent la centralité du travail dans les rencontres et les collaborations entre humains et animaux, plus largement dans l’histoire de la domestication. Elles invitent à reconsidérer ce que nos sociétés occidentales ont considéré comme un propre de l’humain : le travail.Depuis l’émergence de la « question animale », les études sur…