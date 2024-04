Royaume-Uni/États-Unis. Incarcéré depuis cinq ans au Royaume-Uni : la situation de Julian Assange est inacceptable

par Amnesty International

Aujourd'hui, cela fait cinq ans que Julian Assange est détenu à Belmarsh, une prison de haute sécurité au Royaume-Uni. Alors qu'il s'oppose à la demande d'extradition déposée par les autorités américaines, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré : « Julian Assange a osé mettre en lumière des révélations sur des crimes de guerre présumés […]



