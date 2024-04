France : Des associations saisissent l'ONU pour lutter contre les contrôles au faciès

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers contrôlent l'identité de manifestants près du Palais Vivienne à Paris, France, le 6 avril 2021. © 2021 Thomas COEX/AFP via Getty Images (Paris, 11 avril 2024)- Les contrôles au faciès pratiqués par la police française violent le droit international des droits humains, ont déclaré cinq organisations françaises et internationales dans une communication déposée aujourd'hui auprès du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD). Bien qu’en France, le Conseil d'Etat ait reconnu en octobre 2023 que les contrôles au faciès ne…



