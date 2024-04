Europe. L’arrêt historique de la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire sur le changement climatique crée une jurisprudence cruciale

par Amnesty International

En réaction aux décisions prises mardi 9 avril 2024 par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans trois affaires historiques concernant le changement climatique, ouvertes à la suite des requêtes déposées respectivement par un groupe de femmes âgées suisses, six jeunes Portugais·e·s et un député européen et ancien maire français, la responsable des actions […]



