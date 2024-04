Le prix interne du carbone : un outil puissant pour les entreprises

Le rôle des entreprises dans l’effort mondial de lutte contre le changement climatique devient de plus en plus essentiel. Et pour cause : depuis le début de la révolution industrielle, plus de deux tiers des émissions mondiales ont été produits par les grandes entreprises Dans ce contexte, les entreprises sont confrontées au risque d’évolution des politiques gouvernementales visant à réduire les émissions. Pour faire face à ces changements complexes, un outil a vu le jour (suite au protocole de…