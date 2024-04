Monde. Un nouveau court-métrage met en lumière l’impact dévastateur des armes à létalité réduite sur les manifestant·e·s à travers le monde

par Amnesty International

Amnesty International sort un court-métrage percutant qui montre l’impact dévastateur qu’ont les armes à létalité réduite sur les manifestant·e·s à travers le monde, beaucoup souffrant de lésions à vie et de handicaps permanents. Ce nouveau film présente l’histoire de Leidy Cadena, qui a perdu un œil à cause de la police en 2021 au cours […] The post Monde. Un nouveau court-métrage met en lumière l’impact dévastateur des armes à létalité réduite sur les manifestant·e·s à travers le monde appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet