Peut-on à la fois réduire la dette, ne pas entraver la croissance et lutter contre les inégalités ?

par Fabien Tripier, Professeur d'économie et chercheur à l'observatoire macro du CEPREMAP, Université Paris Dauphine – PSL

François Langot, Professeur d'économie, Directeur de l'Observatoire Macro du CEPREMAP, Le Mans Université

Jean-Olivier Hairault, Professeur d'économie et Directeur Scientifique de l'Observatoire Macro du Cepremap, Paris School of Economics – École d'économie de Paris

Jocelyn Maillard, Economiste à l’Observatoire de Macroéconomie, Cepremap

Selma Malmberg, Doctorante en macroéconomie au CEPREMAP, Chargée d'enseignement, Sciences Po