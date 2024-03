Kirghizistan. La secrétaire générale d’Amnesty International demande au président d’opposer son veto à une loi restrictive pour les ONG

par Amnesty International

À l'approche de la fin du délai de deux semaines pour promulguer la loi sur les « représentants étrangers » adoptée par le Parlement du Kirghizistan, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré : « Il est impératif que le président Sadyr Japarov oppose son veto à une loi qui va avoir de vastes répercussions sur la capacité […]



