TOGO : RÉPRESSION SUR FONDS DE CHANGEMENT DE CONSTITUTION

par Amnesty International

Les autorités togolaises doivent garantir le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression, a déclaré Amnesty International après que les autorités ont interdit à des organisations de la société civile et à des partis politiques de se réunir pour exprimer notamment leur opposition au récent changement de constitution. Mercredi 27 […] The post TOGO : RÉPRESSION SUR FONDS DE CHANGEMENT DE CONSTITUTION appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet