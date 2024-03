Peu d’hôpitaux fonctionnels à Gaza, et parfois dans « conditions inimaginables »

Alors que Gaza était le théâtre jeudi de raids aériens et d’affrontements entre l’armée israélienne et des combattants palestiniens du Hamas, deux tiers des 36 hôpitaux de Gaza sont « non fonctionnels », quand d’autres restent ouverts, mais sont soit « minimalement », soit « partiellement fonctionnels », a alerté une agence des Nations Unies, qui fait état de « conditions inimaginables » dans certains hôpitaux.



