Monde. En refusant d’accorder des réparations pour la catastrophe de Bhopal, l’entreprise Dow favorise l’émergence d’une « zone sacrifiée »

par Amnesty International

La Dow Chemical Company (Dow), entreprise chimique basée aux États-Unis, n'a pas accordé de réparations aux victimes de la fuite de gaz mortelle provenant d'une usine de pesticides en Inde, qui a entraîné la mort de plus de 22 000 personnes, favorisant l'émergence d'une « zone sacrifiée » dans laquelle 500 000 habitant·e·s continuent de souffrir, écrit Amnesty International dans un



