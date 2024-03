Produits « éthiques » : promettre ne suffit pas pour convaincre les consommateurs

par Cindy Lombart, Professeure de marketing, Audencia

Cindy G. Grappe, Ph.D. student in Marketing, University of Alberta

Didier Louis, Maître de conférences, techniques de commercialisation, IUT de Saint-Nazaire, Université de Nantes

Fabien Durif, Professeur titulaire, directeur de l'Observatoire de la consommation responsable (OCR) et du Laboratoire FCI GreenUXlab, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Florence Charton-Vachet, Professeure de marketing, Audencia

Olga Untilov, Professeur assistant en marketing, Audencia