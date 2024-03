La voie vers une construction à faible émission de carbone est claire comme de la boue

L'utilisation de matériaux de construction tels que le ciment et l'acier crée une empreinte carbone massive, et l'industrie dans son ensemble est responsable de près de 40% des émissions mondiales de CO², principalement en termes de production et de transport. Aujourd'hui, deux architectes indiennes pensent qu'elles pourraient avoir une nouvelle solution à l’encontre de cette tendance, pour la construction durable : construire avec de la boue.



