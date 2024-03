« Super Mario Bros », « Assassin’s Creed », « Uncharted »… les jeux vidéo au cinéma, un pari gagnant ?

L’adaptation d’un contenu, une stratégie gagnante ?

En 2023, Super Mario Bros, le film inspiré du jeu éponyme Nintendo s’est hissé au top du box-office en France avec 7 359 264 entrées . C’est un cas spécifique d’une pratique bien connue et couramment utilisée sur le marché du divertissement : l’adaptation d’un contenu narratif d’un média vers un autre, une stratégie performante à bien des égards.Le cas le plus courant est l’adaptation d’un livre au cinéma, et qui a prouvé…