Monde. La COP29 organisée en Azerbaïdjan doit être axée sur les droits humains

par Amnesty International

En vue de la première réunion qui aura lieu le 21 mars et qui doit définir le programme de la COP29, le sommet sur le climat des Nations unies organisé cette année à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 24 novembre 2024, la conseillère pour la politique climatique à Amnesty International, Ann Harrison, a déclaré : « Cette réunion […] The post Monde. La COP29 organisée en Azerbaïdjan doit être axée sur les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet