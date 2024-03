Soudan : Il est urgent d’agir face à la crise de la faim

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des femmes et des enfants soudanais ayant fui le conflit à El Geneina, capitale de la région du Darfour occidental au Soudan, étaient rassemblés à un centre de distribution d’eau mis en place dans la ville frontalière d’Adré, au Tchad, le 30 juillet 2023. © 2023 Zohra Bensemra/Reuters (New York, 15 mars 2024) – Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres s’apprête à aviser le Conseil de sécurité dans les prochains jours que le Soudan est entré dans une spirale descendante de faim extrême provoquée par le conflit en cours, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.…



