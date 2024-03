Zambie : Le gouvernement tarde à décontaminer un site pollué au plomb

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le site d’une ancienne mine de plomb à ciel ouvert, actuellement inondée, à Kabwe, en Zambie. Malgré la fermeture de la mine il y a plusieurs années, des mineurs artisanaux continuent d’y mener des activités à ce jour. © 2019 Diane McCarthy for Human Rights Watch (Lusaka, 13 mars 2024) – Le gouvernement zambien retarde la prise d’urgentes mesures requises pour nettoyer la grave contamination au plomb dans la ville de Kabwe, a déclaré aujourd’hui l’Alliance pour Kabwe sans plomb (Alliance for Lead-Free Kabwe), une coalition d’organisations zambiennes et internationales…



