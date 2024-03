Danemark. Quatre ONG poursuivent l’État danois en justice pour faire cesser les exportations d’armes vers Israël

par Amnesty International

Oxfam Danemark, Amnesty International Danemark, Mellemfolkeligt Samvirke (Action Aid Danemark) et l’organisation palestinienne de défense des droits humains Al Haq poursuivent en justice la police nationale danoise et le ministère des Affaires étrangères afin que cessent les exportations danoises d’armements vers Israël. Il existe clairement un risque que les armes et les équipements militaires que le […] The post Danemark. Quatre ONG poursuivent l’État danois en justice pour faire cesser les exportations d’armes vers Israël appeared first on Amnesty International. ]]>



