Au Ghana, des voix influentes s’élèvent contre un projet de loi anti-LGBT

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une jeune femme participait une manifestation tenue le 11 octobre 2021 à Harlem (New York) pour dénoncer un projet de loi ghanéen, selon lequel le fait de s’identifier comme personne LGBTQIA constituerait une une infraction pénale passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. © 2021 Emily Leshner/AP Photo Au Ghana, des personnalités influentes s’élèvent contre un dangereux projet de loi anti-lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT). La semaine dernière, Samia Nkrumah, ancienne députée et présidente d’un important parti politique au Ghana, a exhorté…



